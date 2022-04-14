IO (IO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IO (IO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IO (IO) Informasjon io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud. Offisiell nettside: https://io.net/ Teknisk dokument: https://docs.io.net Blokkutforsker: https://solscan.io/token/BZLbGTNCSFfoth2GYDtwr7e4imWzpR5jqcUuGEwr646K Kjøp IO nå!

IO (IO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IO (IO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 119.99M $ 119.99M $ 119.99M Total forsyning: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Sirkulerende forsyning: $ 204.41M $ 204.41M $ 204.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 469.60M $ 469.60M $ 469.60M All-time high: $ 6.501 $ 6.501 $ 6.501 All-Time Low: $ 0.5065814224251167 $ 0.5065814224251167 $ 0.5065814224251167 Nåværende pris: $ 0.587 $ 0.587 $ 0.587 Lær mer om IO (IO) pris

IO (IO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IO (IO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IOs tokenomics, kan du utforske IO tokenets livepris!

IO (IO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IO nå!

IO prisforutsigelse Vil du vite hvor IO kan være på vei? Vår IO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IO tokenets prisforutsigelse nå!

