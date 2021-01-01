Dagens Inverse DAO livepris er 55.85 USD. Spor prisoppdateringer for INV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Inverse DAO livepris er 55.85 USD. Spor prisoppdateringer for INV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$55.92
$55.92$55.92
+0.68%1D
Inverse DAO (INV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:41:22 (UTC+8)

Inverse DAO (INV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 55.38
$ 55.38$ 55.38
24 timer lav
$ 57.35
$ 57.35$ 57.35
24 timer høy

$ 55.38
$ 55.38$ 55.38

$ 57.35
$ 57.35$ 57.35

$ 1,788.53511267
$ 1,788.53511267$ 1,788.53511267

$ 20.738103277153993
$ 20.738103277153993$ 20.738103277153993

-0.66%

+0.68%

-1.71%

-1.71%

Inverse DAO (INV) sanntidsprisen er $ 55.85. I løpet av de siste 24 timene har INV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 55.38 og et toppnivå på $ 57.35, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INV er $ 1,788.53511267, mens den rekordlave prisen er $ 20.738103277153993.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INV endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, +0.68% over 24 timer og -1.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Inverse DAO (INV) Markedsinformasjon

No.686

$ 39.55M
$ 39.55M$ 39.55M

$ 55.83K
$ 55.83K$ 55.83K

$ 40.16M
$ 40.16M$ 40.16M

708.07K
708.07K 708.07K

719,000
719,000 719,000

2021-01-01 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Inverse DAO er $ 39.55M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.83K. Den sirkulerende forsyningen på INV er 708.07K, med en total tilgang på 719000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.16M.

Inverse DAO (INV) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Inverse DAO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.3777+0.68%
30 dager$ +10.29+22.58%
60 dager$ +16.78+42.94%
90 dager$ +27.92+99.96%
Inverse DAO Prisendring i dag

I dag registrerte INV en endring på $ +0.3777 (+0.68%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Inverse DAO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +10.29 (+22.58%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Inverse DAO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så INV en endring på $ +16.78 (+42.94%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Inverse DAO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +27.92+99.96% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Inverse DAO (INV)?

Sjekk ut Inverse DAO Prishistorikk-siden nå.

Hva er Inverse DAO (INV)

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Inverse DAO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Inverse DAO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk INV Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Inverse DAO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Inverse DAO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Inverse DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Inverse DAO (INV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Inverse DAO (INV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Inverse DAO.

Sjekk Inverse DAOprisprognosen nå!

Inverse DAO (INV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Inverse DAO (INV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INV tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Inverse DAO (INV)

Leter du etter hvordan du kjøperInverse DAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Inverse DAO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

For en mer dyptgående forståelse av Inverse DAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Inverse DAO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Inverse DAO

Hvor mye er Inverse DAO (INV) verdt i dag?
Live INV prisen i USD er 55.85 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INV til USD er $ 55.85. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Inverse DAO?
Markedsverdien for INV er $ 39.55M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INV?
Den sirkulerende forsyningen av INV er 708.07K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINV ?
INV oppnådde en ATH-pris på 1,788.53511267 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INV?
INV så en ATL-pris på 20.738103277153993 USD.
Hva er handelsvolumet til INV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INV er $ 55.83K USD.
Vil INV gå høyere i år?
INV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:41:22 (UTC+8)

Inverse DAO (INV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

