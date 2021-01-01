Inverse DAO (INV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Inverse DAO (INV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Inverse DAO (INV) Informasjon Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH. Offisiell nettside: https://inverse.finance/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 Kjøp INV nå!

Inverse DAO (INV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Inverse DAO (INV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.48M $ 38.48M $ 38.48M Total forsyning: $ 719.00K $ 719.00K $ 719.00K Sirkulerende forsyning: $ 708.07K $ 708.07K $ 708.07K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.08M $ 39.08M $ 39.08M All-time high: $ 2,001.66 $ 2,001.66 $ 2,001.66 All-Time Low: $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 Nåværende pris: $ 54.35 $ 54.35 $ 54.35 Lær mer om Inverse DAO (INV) pris

Inverse DAO (INV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Inverse DAO (INV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INVs tokenomics, kan du utforske INV tokenets livepris!

Hvordan kjøpe INV Interessert i å legge til Inverse DAO (INV) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe INV, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper INV på MEXC nå!

Inverse DAO (INV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til INV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for INV nå!

INV prisforutsigelse Vil du vite hvor INV kan være på vei? Vår INV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INV tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!