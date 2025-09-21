Basert på forutsigelsen din, kan Inverse DAO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 55.35 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Inverse DAO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 58.1175 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INV for 2027 $ 61.0233 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INV for 2028 $ 64.0745 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INV for 2029 $ 67.2782 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INV for 2030 $ 70.6421 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Inverse DAO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 115.0686.

I 2050 kan prisen på Inverse DAO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 187.4347.