Dagens INI livepris er 0.02868 USD.

INI Pris(INI)

1 INI til USD livepris:

$0.02874
$0.02874$0.02874
+0.34%1D
INI (INI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:07:16 (UTC+8)

INI (INI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02366
$ 0.02366$ 0.02366
24 timer lav
$ 0.03127
$ 0.03127$ 0.03127
24 timer høy

$ 0.02366
$ 0.02366$ 0.02366

$ 0.03127
$ 0.03127$ 0.03127

--
----

--
----

+0.31%

+0.34%

+13.40%

+13.40%

INI (INI) sanntidsprisen er $ 0.02868. I løpet av de siste 24 timene har INI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02366 og et toppnivå på $ 0.03127, noe som viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INI endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, +0.34% over 24 timer og +13.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

INI (INI) Markedsinformasjon

--
----

$ 167.05K
$ 167.05K$ 167.05K

$ 172.08M
$ 172.08M$ 172.08M

--
----

6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000

INICHAIN

Nåværende markedsverdi på INI er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 167.05K. Den sirkulerende forsyningen på INI er --, med en total tilgang på 6000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 172.08M.

INI (INI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene INI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000974+0.34%
30 dager$ -0.0069-19.40%
60 dager$ -0.02428-45.85%
90 dager$ +0.00868+43.40%
INI Prisendring i dag

I dag registrerte INI en endring på $ +0.0000974 (+0.34%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

INI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0069 (-19.40%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

INI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så INI en endring på $ -0.02428 (-45.85%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

INI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00868+43.40% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for INI (INI)?

Sjekk ut INI Prishistorikk-siden nå.

Hva er INI (INI)

InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS.

INI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere INI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk INI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om INI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din INI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

INI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil INI (INI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine INI (INI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for INI.

Sjekk INIprisprognosen nå!

INI (INI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak INI (INI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe INI (INI)

Leter du etter hvordan du kjøperINI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe INI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

INI til lokale valutaer

1 INI(INI) til VND
754.7142
1 INI(INI) til AUD
A$0.0433068
1 INI(INI) til GBP
0.0212232
1 INI(INI) til EUR
0.024378
1 INI(INI) til USD
$0.02868
1 INI(INI) til MYR
RM0.120456
1 INI(INI) til TRY
1.1864916
1 INI(INI) til JPY
¥4.21596
1 INI(INI) til ARS
ARS$42.3007056
1 INI(INI) til RUB
2.39478
1 INI(INI) til INR
2.5264212
1 INI(INI) til IDR
Rp477.9998088
1 INI(INI) til KRW
40.0556352
1 INI(INI) til PHP
1.6330392
1 INI(INI) til EGP
￡E.1.3812288
1 INI(INI) til BRL
R$0.1525776
1 INI(INI) til CAD
C$0.0392916
1 INI(INI) til BDT
3.4943712
1 INI(INI) til NGN
42.93396
1 INI(INI) til COP
$112.03125
1 INI(INI) til ZAR
R.0.4973112
1 INI(INI) til UAH
1.1850576
1 INI(INI) til TZS
T.Sh.70.9898832
1 INI(INI) til VES
Bs4.67484
1 INI(INI) til CLP
$27.3894
1 INI(INI) til PKR
Rs8.1405312
1 INI(INI) til KZT
15.54456
1 INI(INI) til THB
฿0.913458
1 INI(INI) til TWD
NT$0.8669964
1 INI(INI) til AED
د.إ0.1052556
1 INI(INI) til CHF
Fr0.0226572
1 INI(INI) til HKD
HK$0.2228436
1 INI(INI) til AMD
֏10.9884552
1 INI(INI) til MAD
.د.م0.2589804
1 INI(INI) til MXN
$0.527712
1 INI(INI) til SAR
ريال0.10755
1 INI(INI) til ETB
Br4.1175876
1 INI(INI) til KES
KSh3.7080372
1 INI(INI) til JOD
د.أ0.02033412
1 INI(INI) til PLN
0.1038216
1 INI(INI) til RON
лв0.1238976
1 INI(INI) til SEK
kr0.2698788
1 INI(INI) til BGN
лв0.0476088
1 INI(INI) til HUF
Ft9.5343792
1 INI(INI) til CZK
0.5928156
1 INI(INI) til KWD
د.ك0.0087474
1 INI(INI) til ILS
0.0955044
1 INI(INI) til BOB
Bs0.1981788
1 INI(INI) til AZN
0.048756
1 INI(INI) til TJS
SM0.2687316
1 INI(INI) til GEL
0.077436
1 INI(INI) til AOA
Kz26.1438276
1 INI(INI) til BHD
.د.ب0.01081236
1 INI(INI) til BMD
$0.02868
1 INI(INI) til DKK
kr0.182118
1 INI(INI) til HNL
L0.7517028
1 INI(INI) til MUR
1.3003512
1 INI(INI) til NAD
$0.4981716
1 INI(INI) til NOK
kr0.2850792
1 INI(INI) til NZD
$0.048756
1 INI(INI) til PAB
B/.0.02868
1 INI(INI) til PGK
K0.1198824
1 INI(INI) til QAR
ر.ق0.1043952
1 INI(INI) til RSD
дин.2.86083
1 INI(INI) til UZS
soʻm354.0738156
1 INI(INI) til ALL
L2.3649528
1 INI(INI) til ANG
ƒ0.0513372
1 INI(INI) til AWG
ƒ0.051624
1 INI(INI) til BBD
$0.05736
1 INI(INI) til BAM
KM0.0476088
1 INI(INI) til BIF
Fr85.6098
1 INI(INI) til BND
$0.0367104
1 INI(INI) til BSD
$0.02868
1 INI(INI) til JMD
$4.6005588
1 INI(INI) til KHR
115.64493
1 INI(INI) til KMF
Fr11.98824
1 INI(INI) til LAK
623.4782484
1 INI(INI) til LKR
Rs8.68287
1 INI(INI) til MDL
L0.4763748
1 INI(INI) til MGA
Ar126.9024036
1 INI(INI) til MOP
P0.2297268
1 INI(INI) til MVR
0.438804
1 INI(INI) til MWK
MK49.7916348
1 INI(INI) til MZN
MT1.832652
1 INI(INI) til NPR
Rs4.0415856
1 INI(INI) til PYG
204.83256
1 INI(INI) til RWF
Fr41.55732
1 INI(INI) til SBD
$0.235176
1 INI(INI) til SCR
0.4109844
1 INI(INI) til SRD
$1.0924212
1 INI(INI) til SVC
$0.2512368
1 INI(INI) til SZL
L0.497598
1 INI(INI) til TMT
m0.10038
1 INI(INI) til TND
د.ت0.08354484
1 INI(INI) til TTD
$0.1941636
1 INI(INI) til UGX
Sh100.60944
1 INI(INI) til XAF
Fr16.00344
1 INI(INI) til XCD
$0.077436
1 INI(INI) til XOF
Fr16.00344
1 INI(INI) til XPF
Fr2.89668
1 INI(INI) til BWP
P0.3820176
1 INI(INI) til BZD
$0.0576468
1 INI(INI) til CVE
$2.6921916
1 INI(INI) til DJF
Fr5.07636
1 INI(INI) til DOP
$1.7787336
1 INI(INI) til DZD
د.ج3.7163544
1 INI(INI) til FJD
$0.06453
1 INI(INI) til GNF
Fr249.3726
1 INI(INI) til GTQ
Q0.2196888
1 INI(INI) til GYD
$6.0073128
1 INI(INI) til ISK
kr3.47028

INI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av INI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell INI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om INI

Hvor mye er INI (INI) verdt i dag?
Live INI prisen i USD er 0.02868 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INI til USD er $ 0.02868. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for INI?
Markedsverdien for INI er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INI?
Den sirkulerende forsyningen av INI er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINI ?
INI oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INI?
INI så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til INI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INI er $ 167.05K USD.
Vil INI gå høyere i år?
INI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:07:16 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

INI-til-USD-kalkulator

Beløp

INI
INI
USD
USD

1 INI = 0.02868 USD

Handle INI

INIUSDT
$0.02874
$0.02874$0.02874
+0.34%

