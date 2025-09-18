Hva er INI (INI)

InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS.

Folk spør også: Andre spørsmål om INI Hvor mye er INI (INI) verdt i dag? Live INI prisen i USD er 0.02868 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende INI-til-USD-pris? $ 0.02868 . Hva er markedsverdien for INI? Markedsverdien for INI er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av INI? Den sirkulerende forsyningen av INI er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINI ? INI oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på INI? INI så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til INI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INI er $ 167.05K USD .

