INI (INI) Informasjon InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS. Offisiell nettside: https://www.initverse.org/ Teknisk dokument: https://resource.inichain.com/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://iniscan.com/ Kjøp INI nå!

INI (INI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for INI (INI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 199.98M $ 199.98M $ 199.98M All-time high: $ 0.05742 $ 0.05742 $ 0.05742 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.03333 $ 0.03333 $ 0.03333 Lær mer om INI (INI) pris

INI (INI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak INI (INI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INIs tokenomics, kan du utforske INI tokenets livepris!

Interessert i å legge til INI (INI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe INI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

INI (INI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til INI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for INI nå!

INI prisforutsigelse Vil du vite hvor INI kan være på vei? Vår INI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INI tokenets prisforutsigelse nå!

