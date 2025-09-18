Dagens Immutable X livepris er 0.8626 USD. Spor prisoppdateringer for IMX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IMX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Immutable X livepris er 0.8626 USD. Spor prisoppdateringer for IMX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IMX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Immutable X Logo

Immutable X Pris(IMX)

1 IMX til USD livepris:

$0.864
$0.864$0.864
-0.54%1D
USD
Immutable X (IMX) Live prisdiagram
Immutable X (IMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.8312
$ 0.8312$ 0.8312
24 timer lav
$ 0.9697
$ 0.9697$ 0.9697
24 timer høy

$ 0.8312
$ 0.8312$ 0.8312

$ 0.9697
$ 0.9697$ 0.9697

$ 9.49739338704633
$ 9.49739338704633$ 9.49739338704633

$ 0
$ 0$ 0

+1.17%

-0.54%

+39.55%

+39.55%

Immutable X (IMX) sanntidsprisen er $ 0.8626. I løpet av de siste 24 timene har IMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.8312 og et toppnivå på $ 0.9697, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IMX er $ 9.49739338704633, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IMX endret seg med +1.17% i løpet av den siste timen, -0.54% over 24 timer og +39.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Immutable X (IMX) Markedsinformasjon

No.59

$ 1.67B
$ 1.67B$ 1.67B

$ 15.70M
$ 15.70M$ 15.70M

$ 1.73B
$ 1.73B$ 1.73B

1.94B
1.94B 1.94B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

96.99%

0.04%

ETH

Nåværende markedsverdi på Immutable X er $ 1.67B, med et 24-timers handelsvolum på $ 15.70M. Den sirkulerende forsyningen på IMX er 1.94B, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.73B.

Immutable X (IMX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Immutable X for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.004691-0.54%
30 dager$ +0.305+54.69%
60 dager$ +0.2196+34.15%
90 dager$ +0.4924+133.00%
Immutable X Prisendring i dag

I dag registrerte IMX en endring på $ -0.004691 (-0.54%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Immutable X 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.305 (+54.69%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Immutable X 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så IMX en endring på $ +0.2196 (+34.15%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Immutable X 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.4924+133.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Immutable X (IMX)?

Sjekk ut Immutable X Prishistorikk-siden nå.

Hva er Immutable X (IMX)

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

Immutable X er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Immutable X investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk IMX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Immutable X på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Immutable X kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Immutable X Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Immutable X (IMX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Immutable X (IMX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Immutable X.

Sjekk Immutable Xprisprognosen nå!

Immutable X (IMX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Immutable X (IMX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IMX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Immutable X (IMX)

Leter du etter hvordan du kjøperImmutable X? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Immutable X på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IMX til lokale valutaer

1 Immutable X(IMX) til VND
22,699.319
1 Immutable X(IMX) til AUD
A$1.302526
1 Immutable X(IMX) til GBP
0.638324
1 Immutable X(IMX) til EUR
0.73321
1 Immutable X(IMX) til USD
$0.8626
1 Immutable X(IMX) til MYR
RM3.62292
1 Immutable X(IMX) til TRY
35.694388
1 Immutable X(IMX) til JPY
¥126.8022
1 Immutable X(IMX) til ARS
ARS$1,272.265992
1 Immutable X(IMX) til RUB
72.0271
1 Immutable X(IMX) til INR
75.986434
1 Immutable X(IMX) til IDR
Rp14,376.660916
1 Immutable X(IMX) til KRW
1,204.741664
1 Immutable X(IMX) til PHP
49.176826
1 Immutable X(IMX) til EGP
￡E.41.542816
1 Immutable X(IMX) til BRL
R$4.580406
1 Immutable X(IMX) til CAD
C$1.181762
1 Immutable X(IMX) til BDT
105.012924
1 Immutable X(IMX) til NGN
1,289.379976
1 Immutable X(IMX) til COP
$3,369.53125
1 Immutable X(IMX) til ZAR
R.14.948858
1 Immutable X(IMX) til UAH
35.642632
1 Immutable X(IMX) til TZS
T.Sh.2,135.142024
1 Immutable X(IMX) til VES
Bs140.6038
1 Immutable X(IMX) til CLP
$823.783
1 Immutable X(IMX) til PKR
Rs244.840384
1 Immutable X(IMX) til KZT
467.020266
1 Immutable X(IMX) til THB
฿27.43068
1 Immutable X(IMX) til TWD
NT$26.067772
1 Immutable X(IMX) til AED
د.إ3.165742
1 Immutable X(IMX) til CHF
Fr0.681454
1 Immutable X(IMX) til HKD
HK$6.702402
1 Immutable X(IMX) til AMD
֏330.11702
1 Immutable X(IMX) til MAD
.د.م7.780652
1 Immutable X(IMX) til MXN
$15.863214
1 Immutable X(IMX) til SAR
ريال3.23475
1 Immutable X(IMX) til ETB
Br123.843482
1 Immutable X(IMX) til KES
KSh111.430668
1 Immutable X(IMX) til JOD
د.أ0.6115834
1 Immutable X(IMX) til PLN
3.122612
1 Immutable X(IMX) til RON
лв3.726432
1 Immutable X(IMX) til SEK
kr8.117066
1 Immutable X(IMX) til BGN
лв1.431916
1 Immutable X(IMX) til HUF
Ft286.572972
1 Immutable X(IMX) til CZK
17.838568
1 Immutable X(IMX) til KWD
د.ك0.263093
1 Immutable X(IMX) til ILS
2.872458
1 Immutable X(IMX) til BOB
Bs5.960566
1 Immutable X(IMX) til AZN
1.46642
1 Immutable X(IMX) til TJS
SM8.073936
1 Immutable X(IMX) til GEL
2.32902
1 Immutable X(IMX) til AOA
Kz786.320282
1 Immutable X(IMX) til BHD
.د.ب0.3252002
1 Immutable X(IMX) til BMD
$0.8626
1 Immutable X(IMX) til DKK
kr5.47751
1 Immutable X(IMX) til HNL
L22.608746
1 Immutable X(IMX) til MUR
39.110284
1 Immutable X(IMX) til NAD
$14.96611
1 Immutable X(IMX) til NOK
kr8.574244
1 Immutable X(IMX) til NZD
$1.46642
1 Immutable X(IMX) til PAB
B/.0.8626
1 Immutable X(IMX) til PGK
K3.605668
1 Immutable X(IMX) til QAR
ر.ق3.131238
1 Immutable X(IMX) til RSD
дин.86.027098
1 Immutable X(IMX) til UZS
soʻm10,649.374942
1 Immutable X(IMX) til ALL
L71.129996
1 Immutable X(IMX) til ANG
ƒ1.544054
1 Immutable X(IMX) til AWG
ƒ1.55268
1 Immutable X(IMX) til BBD
$1.7252
1 Immutable X(IMX) til BAM
KM1.431916
1 Immutable X(IMX) til BIF
Fr2,574.861
1 Immutable X(IMX) til BND
$1.104128
1 Immutable X(IMX) til BSD
$0.8626
1 Immutable X(IMX) til JMD
$138.369666
1 Immutable X(IMX) til KHR
3,464.253356
1 Immutable X(IMX) til KMF
Fr360.5668
1 Immutable X(IMX) til LAK
18,752.173538
1 Immutable X(IMX) til LKR
Rs260.919248
1 Immutable X(IMX) til MDL
L14.2329
1 Immutable X(IMX) til MGA
Ar3,816.806602
1 Immutable X(IMX) til MOP
P6.909426
1 Immutable X(IMX) til MVR
13.19778
1 Immutable X(IMX) til MWK
MK1,497.568486
1 Immutable X(IMX) til MZN
MT55.12014
1 Immutable X(IMX) til NPR
Rs121.557592
1 Immutable X(IMX) til PYG
6,160.6892
1 Immutable X(IMX) til RWF
Fr1,249.9074
1 Immutable X(IMX) til SBD
$7.07332
1 Immutable X(IMX) til SCR
12.361058
1 Immutable X(IMX) til SRD
$32.856434
1 Immutable X(IMX) til SVC
$7.54775
1 Immutable X(IMX) til SZL
L14.96611
1 Immutable X(IMX) til TMT
m3.0191
1 Immutable X(IMX) til TND
د.ت2.510166
1 Immutable X(IMX) til TTD
$5.839802
1 Immutable X(IMX) til UGX
Sh3,026.0008
1 Immutable X(IMX) til XAF
Fr481.3308
1 Immutable X(IMX) til XCD
$2.32902
1 Immutable X(IMX) til XOF
Fr481.3308
1 Immutable X(IMX) til XPF
Fr87.1226
1 Immutable X(IMX) til BWP
P11.489832
1 Immutable X(IMX) til BZD
$1.733826
1 Immutable X(IMX) til CVE
$80.894628
1 Immutable X(IMX) til DJF
Fr152.6802
1 Immutable X(IMX) til DOP
$53.498452
1 Immutable X(IMX) til DZD
د.ج111.758456
1 Immutable X(IMX) til FJD
$1.94085
1 Immutable X(IMX) til GNF
Fr7,500.307
1 Immutable X(IMX) til GTQ
Q6.607516
1 Immutable X(IMX) til GYD
$180.533554
1 Immutable X(IMX) til ISK
kr104.3746

Immutable X Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Immutable X, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Immutable X nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Immutable X

Hvor mye er Immutable X (IMX) verdt i dag?
Live IMX prisen i USD er 0.8626 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IMX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IMX til USD er $ 0.8626. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Immutable X?
Markedsverdien for IMX er $ 1.67B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IMX?
Den sirkulerende forsyningen av IMX er 1.94B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIMX ?
IMX oppnådde en ATH-pris på 9.49739338704633 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IMX?
IMX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til IMX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IMX er $ 15.70M USD.
Vil IMX gå høyere i år?
IMX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IMX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Immutable X (IMX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

