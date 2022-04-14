Immutable X (IMX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Immutable X (IMX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Immutable X (IMX) Informasjon Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol. Offisiell nettside: https://www.immutable.com/ Teknisk dokument: https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799 Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff Kjøp IMX nå!

Immutable X (IMX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Immutable X (IMX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.43B $ 1.43B $ 1.43B Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.47B $ 1.47B $ 1.47B All-time high: $ 9.4987 $ 9.4987 $ 9.4987 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.7368 $ 0.7368 $ 0.7368 Lær mer om Immutable X (IMX) pris

Immutable X (IMX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Immutable X (IMX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IMX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IMX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IMXs tokenomics, kan du utforske IMX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe IMX Interessert i å legge til Immutable X (IMX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe IMX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper IMX på MEXC nå!

Immutable X (IMX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IMX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IMX nå!

IMX prisforutsigelse Vil du vite hvor IMX kan være på vei? Vår IMX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IMX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!