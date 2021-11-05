IMX

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

NavnIMX

RangeringNo.66

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0003%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)3.55%

Opplagsforsyning1,939,938,090.3898141

Maksimal forsyning2,000,000,000

Total forsyning2,000,000,000

Opplagsforsyning0.9699%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high9.49739338704633,2021-11-26

Laveste pris0,2021-11-05

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonImmutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
IMX/USDT
Immutable X
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (IMX)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
IMX/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (IMX)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...