Dagens IMGN Labs livepris er 0.00361 USD. Spor prisoppdateringer for IMGN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IMGN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

IMGN Labs Pris(IMGN)

1 IMGN til USD livepris:

$0.003613
+0.22%1D
USD
IMGN Labs (IMGN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:40:54 (UTC+8)

IMGN Labs (IMGN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003585
24 timer lav
$ 0.003806
24 timer høy

$ 0.003585
$ 0.003806
$ 0.008026058617581655
$ 0.002918967562105707
-0.56%

+0.22%

-10.83%

-10.83%

IMGN Labs (IMGN) sanntidsprisen er $ 0.00361. I løpet av de siste 24 timene har IMGN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003585 og et toppnivå på $ 0.003806, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IMGN er $ 0.008026058617581655, mens den rekordlave prisen er $ 0.002918967562105707.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IMGN endret seg med -0.56% i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og -10.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IMGN Labs (IMGN) Markedsinformasjon

No.1698

$ 3.07M
$ 44.68K
$ 3.61M
850.52M
1,000,000,000
1,000,000,000
85.05%

BASE

Nåværende markedsverdi på IMGN Labs er $ 3.07M, med et 24-timers handelsvolum på $ 44.68K. Den sirkulerende forsyningen på IMGN er 850.52M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.61M.

IMGN Labs (IMGN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene IMGN Labs for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000793+0.22%
30 dager$ -0.001296-26.42%
60 dager$ -0.000455-11.20%
90 dager$ +0.000263+7.85%
IMGN Labs Prisendring i dag

I dag registrerte IMGN en endring på $ +0.00000793 (+0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

IMGN Labs 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001296 (-26.42%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

IMGN Labs 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så IMGN en endring på $ -0.000455 (-11.20%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

IMGN Labs 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000263+7.85% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for IMGN Labs (IMGN)?

Sjekk ut IMGN Labs Prishistorikk-siden nå.

Hva er IMGN Labs (IMGN)

IMGN Labs er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere IMGN Labs investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk IMGN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om IMGN Labs på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din IMGN Labs kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

IMGN Labs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil IMGN Labs (IMGN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine IMGN Labs (IMGN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for IMGN Labs.

Sjekk IMGN Labsprisprognosen nå!

IMGN Labs (IMGN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak IMGN Labs (IMGN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IMGN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe IMGN Labs (IMGN)

Leter du etter hvordan du kjøperIMGN Labs? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe IMGN Labs på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IMGN til lokale valutaer

1 IMGN Labs(IMGN) til VND
94.99715
1 IMGN Labs(IMGN) til AUD
A$0.0054511
1 IMGN Labs(IMGN) til GBP
0.0026714
1 IMGN Labs(IMGN) til EUR
0.0030685
1 IMGN Labs(IMGN) til USD
$0.00361
1 IMGN Labs(IMGN) til MYR
RM0.015162
1 IMGN Labs(IMGN) til TRY
0.1493818
1 IMGN Labs(IMGN) til JPY
¥0.53067
1 IMGN Labs(IMGN) til ARS
ARS$5.3244612
1 IMGN Labs(IMGN) til RUB
0.301435
1 IMGN Labs(IMGN) til INR
0.3180049
1 IMGN Labs(IMGN) til IDR
Rp60.1666426
1 IMGN Labs(IMGN) til KRW
5.0418704
1 IMGN Labs(IMGN) til PHP
0.2059144
1 IMGN Labs(IMGN) til EGP
￡E.0.1738576
1 IMGN Labs(IMGN) til BRL
R$0.0192052
1 IMGN Labs(IMGN) til CAD
C$0.0049457
1 IMGN Labs(IMGN) til BDT
0.4394814
1 IMGN Labs(IMGN) til NGN
5.3960836
1 IMGN Labs(IMGN) til COP
$14.0466905
1 IMGN Labs(IMGN) til ZAR
R.0.0625613
1 IMGN Labs(IMGN) til UAH
0.1491652
1 IMGN Labs(IMGN) til TZS
T.Sh.8.9356164
1 IMGN Labs(IMGN) til VES
Bs0.58843
1 IMGN Labs(IMGN) til CLP
$3.44755
1 IMGN Labs(IMGN) til PKR
Rs1.0246624
1 IMGN Labs(IMGN) til KZT
1.9544901
1 IMGN Labs(IMGN) til THB
฿0.1148341
1 IMGN Labs(IMGN) til TWD
NT$0.1090942
1 IMGN Labs(IMGN) til AED
د.إ0.0132487
1 IMGN Labs(IMGN) til CHF
Fr0.0028519
1 IMGN Labs(IMGN) til HKD
HK$0.0280497
1 IMGN Labs(IMGN) til AMD
֏1.381547
1 IMGN Labs(IMGN) til MAD
.د.م0.0325622
1 IMGN Labs(IMGN) til MXN
$0.0663879
1 IMGN Labs(IMGN) til SAR
ريال0.0135375
1 IMGN Labs(IMGN) til ETB
Br0.5182877
1 IMGN Labs(IMGN) til KES
KSh0.4663398
1 IMGN Labs(IMGN) til JOD
د.أ0.00255949
1 IMGN Labs(IMGN) til PLN
0.0130682
1 IMGN Labs(IMGN) til RON
лв0.0155591
1 IMGN Labs(IMGN) til SEK
kr0.0339701
1 IMGN Labs(IMGN) til BGN
лв0.0059926
1 IMGN Labs(IMGN) til HUF
Ft1.1997113
1 IMGN Labs(IMGN) til CZK
0.0745826
1 IMGN Labs(IMGN) til KWD
د.ك0.00110105
1 IMGN Labs(IMGN) til ILS
0.0120213
1 IMGN Labs(IMGN) til BOB
Bs0.0249451
1 IMGN Labs(IMGN) til AZN
0.006137
1 IMGN Labs(IMGN) til TJS
SM0.0337896
1 IMGN Labs(IMGN) til GEL
0.009747
1 IMGN Labs(IMGN) til AOA
Kz3.2907677
1 IMGN Labs(IMGN) til BHD
.د.ب0.00136097
1 IMGN Labs(IMGN) til BMD
$0.00361
1 IMGN Labs(IMGN) til DKK
kr0.0229235
1 IMGN Labs(IMGN) til HNL
L0.0946181
1 IMGN Labs(IMGN) til MUR
0.1636774
1 IMGN Labs(IMGN) til NAD
$0.0626335
1 IMGN Labs(IMGN) til NOK
kr0.0358834
1 IMGN Labs(IMGN) til NZD
$0.006137
1 IMGN Labs(IMGN) til PAB
B/.0.00361
1 IMGN Labs(IMGN) til PGK
K0.0150898
1 IMGN Labs(IMGN) til QAR
ر.ق0.0131043
1 IMGN Labs(IMGN) til RSD
дин.0.3599892
1 IMGN Labs(IMGN) til UZS
soʻm44.5678687
1 IMGN Labs(IMGN) til ALL
L0.2976806
1 IMGN Labs(IMGN) til ANG
ƒ0.0064619
1 IMGN Labs(IMGN) til AWG
ƒ0.006498
1 IMGN Labs(IMGN) til BBD
$0.00722
1 IMGN Labs(IMGN) til BAM
KM0.0059926
1 IMGN Labs(IMGN) til BIF
Fr10.77585
1 IMGN Labs(IMGN) til BND
$0.0046208
1 IMGN Labs(IMGN) til BSD
$0.00361
1 IMGN Labs(IMGN) til JMD
$0.5790801
1 IMGN Labs(IMGN) til KHR
14.4979766
1 IMGN Labs(IMGN) til KMF
Fr1.50898
1 IMGN Labs(IMGN) til LAK
78.4782593
1 IMGN Labs(IMGN) til LKR
Rs1.0919528
1 IMGN Labs(IMGN) til MDL
L0.059565
1 IMGN Labs(IMGN) til MGA
Ar15.9734197
1 IMGN Labs(IMGN) til MOP
P0.0289161
1 IMGN Labs(IMGN) til MVR
0.055233
1 IMGN Labs(IMGN) til MWK
MK6.2673571
1 IMGN Labs(IMGN) til MZN
MT0.230679
1 IMGN Labs(IMGN) til NPR
Rs0.5087212
1 IMGN Labs(IMGN) til PYG
25.78262
1 IMGN Labs(IMGN) til RWF
Fr5.23089
1 IMGN Labs(IMGN) til SBD
$0.029602
1 IMGN Labs(IMGN) til SCR
0.0517313
1 IMGN Labs(IMGN) til SRD
$0.1375049
1 IMGN Labs(IMGN) til SVC
$0.0315875
1 IMGN Labs(IMGN) til SZL
L0.0626335
1 IMGN Labs(IMGN) til TMT
m0.012635
1 IMGN Labs(IMGN) til TND
د.ت0.0105051
1 IMGN Labs(IMGN) til TTD
$0.0244397
1 IMGN Labs(IMGN) til UGX
Sh12.66388
1 IMGN Labs(IMGN) til XAF
Fr2.01438
1 IMGN Labs(IMGN) til XCD
$0.009747
1 IMGN Labs(IMGN) til XOF
Fr2.01438
1 IMGN Labs(IMGN) til XPF
Fr0.36461
1 IMGN Labs(IMGN) til BWP
P0.0480852
1 IMGN Labs(IMGN) til BZD
$0.0072561
1 IMGN Labs(IMGN) til CVE
$0.3385458
1 IMGN Labs(IMGN) til DJF
Fr0.63897
1 IMGN Labs(IMGN) til DOP
$0.2238922
1 IMGN Labs(IMGN) til DZD
د.ج0.4676755
1 IMGN Labs(IMGN) til FJD
$0.0081225
1 IMGN Labs(IMGN) til GNF
Fr31.38895
1 IMGN Labs(IMGN) til GTQ
Q0.0276526
1 IMGN Labs(IMGN) til GYD
$0.7555369
1 IMGN Labs(IMGN) til ISK
kr0.43681

IMGN Labs Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av IMGN Labs, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell IMGN Labs nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om IMGN Labs

Hvor mye er IMGN Labs (IMGN) verdt i dag?
Live IMGN prisen i USD er 0.00361 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IMGN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IMGN til USD er $ 0.00361. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for IMGN Labs?
Markedsverdien for IMGN er $ 3.07M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IMGN?
Den sirkulerende forsyningen av IMGN er 850.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIMGN ?
IMGN oppnådde en ATH-pris på 0.008026058617581655 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IMGN?
IMGN så en ATL-pris på 0.002918967562105707 USD.
Hva er handelsvolumet til IMGN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IMGN er $ 44.68K USD.
Vil IMGN gå høyere i år?
IMGN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IMGN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:40:54 (UTC+8)

IMGN Labs (IMGN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

IMGNUSDT
$0.003613
