IMGN Labs (IMGN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IMGN Labs (IMGN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IMGN Labs (IMGN) Informasjon Offisiell nettside: https://imgn.org Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1

IMGN Labs (IMGN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IMGN Labs (IMGN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M All-time high: $ 0.011005 $ 0.011005 $ 0.011005 All-Time Low: $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 Nåværende pris: $ 0.003437 $ 0.003437 $ 0.003437 Lær mer om IMGN Labs (IMGN) pris

IMGN Labs (IMGN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IMGN Labs (IMGN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IMGN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IMGN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IMGNs tokenomics, kan du utforske IMGN tokenets livepris!

IMGN Labs (IMGN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IMGN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IMGN nå!

IMGN prisforutsigelse Vil du vite hvor IMGN kan være på vei? Vår IMGN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IMGN tokenets prisforutsigelse nå!

