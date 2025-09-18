Hva er Hosky Token (HOSKY)

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Hosky Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hosky Token (HOSKY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hosky Token (HOSKY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hosky Token.

Hosky Token (HOSKY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hosky Token (HOSKY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOSKY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hosky Token (HOSKY)

Hosky Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hosky Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Hosky Token Hvor mye er Hosky Token (HOSKY) verdt i dag? Live HOSKY prisen i USD er 0.000000061992 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HOSKY-til-USD-pris? $ 0.000000061992 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HOSKY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Hosky Token? Markedsverdien for HOSKY er $ 14.13M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HOSKY? Den sirkulerende forsyningen av HOSKY er 228.00T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOSKY ? HOSKY oppnådde en ATH-pris på 0.000000469432894668 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HOSKY? HOSKY så en ATL-pris på 0.000000004215354442 USD . Hva er handelsvolumet til HOSKY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOSKY er $ 236.90 USD . Vil HOSKY gå høyere i år? HOSKY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOSKY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Hosky Token (HOSKY) Viktige bransjeoppdateringer

