Dagens Hosky Token livepris er 0.000000061992 USD. Spor prisoppdateringer for HOSKY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOSKY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HOSKY

HOSKY Prisinformasjon

HOSKY teknisk dokument

HOSKY Offisiell nettside

HOSKY tokenomics

HOSKY Prisprognose

HOSKY-historikk

HOSKY Kjøpeguide

HOSKY-til-fiat-valutakonverter

Hosky Token Logo

Hosky Token Pris(HOSKY)

1 HOSKY til USD livepris:

$0.000000061992
+2.66%1D
USD
Hosky Token (HOSKY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:12:29 (UTC+8)

Hosky Token (HOSKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000000059824
24 timer lav
$ 0.000000063578
24 timer høy

$ 0.000000059824
$ 0.000000063578
$ 0.000000469432894668
$ 0.000000004215354442
0.00%

+2.66%

+0.79%

+0.79%

Hosky Token (HOSKY) sanntidsprisen er $ 0.000000061992. I løpet av de siste 24 timene har HOSKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000000059824 og et toppnivå på $ 0.000000063578, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOSKY er $ 0.000000469432894668, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000004215354442.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOSKY endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +2.66% over 24 timer og +0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hosky Token (HOSKY) Markedsinformasjon

No.1061

$ 14.13M
$ 236.90
$ 61.99M
228.00T
1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001
22.79%

ADA

Nåværende markedsverdi på Hosky Token er $ 14.13M, med et 24-timers handelsvolum på $ 236.90. Den sirkulerende forsyningen på HOSKY er 228.00T, med en total tilgang på 1000000000000001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.99M.

Hosky Token (HOSKY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Hosky Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000000160626+2.66%
30 dager$ -0.000000014352-18.80%
60 dager$ -0.000000023775-27.73%
90 dager$ +0.00000002219+55.75%
Hosky Token Prisendring i dag

I dag registrerte HOSKY en endring på $ +0.00000000160626 (+2.66%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Hosky Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000000014352 (-18.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Hosky Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HOSKY en endring på $ -0.000000023775 (-27.73%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Hosky Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00000002219+55.75% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Hosky Token (HOSKY)?

Sjekk ut Hosky Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Hosky Token (HOSKY)

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Hosky Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hosky Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HOSKY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Hosky Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hosky Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hosky Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hosky Token (HOSKY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hosky Token (HOSKY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hosky Token.

Sjekk Hosky Tokenprisprognosen nå!

Hosky Token (HOSKY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hosky Token (HOSKY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOSKY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hosky Token (HOSKY)

Leter du etter hvordan du kjøperHosky Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hosky Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HOSKY til lokale valutaer

Hosky Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hosky Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Hosky Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Hosky Token

Hvor mye er Hosky Token (HOSKY) verdt i dag?
Live HOSKY prisen i USD er 0.000000061992 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HOSKY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HOSKY til USD er $ 0.000000061992. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hosky Token?
Markedsverdien for HOSKY er $ 14.13M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HOSKY?
Den sirkulerende forsyningen av HOSKY er 228.00T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOSKY ?
HOSKY oppnådde en ATH-pris på 0.000000469432894668 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HOSKY?
HOSKY så en ATL-pris på 0.000000004215354442 USD.
Hva er handelsvolumet til HOSKY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOSKY er $ 236.90 USD.
Vil HOSKY gå høyere i år?
HOSKY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOSKY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:12:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

HOSKYUSDT
$0.000000061992
