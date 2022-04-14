Hosky Token (HOSKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hosky Token (HOSKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hosky Token (HOSKY) Informasjon Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Offisiell nettside: https://hosky.io/ Teknisk dokument: https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf Blokkutforsker: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e Kjøp HOSKY nå!

Hosky Token (HOSKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hosky Token (HOSKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.32M $ 13.32M $ 13.32M Total forsyning: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 228.00T $ 228.00T $ 228.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 58.43M $ 58.43M $ 58.43M All-time high: $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 All-Time Low: $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 Nåværende pris: $ 0.000000058433 $ 0.000000058433 $ 0.000000058433 Lær mer om Hosky Token (HOSKY) pris

Hosky Token (HOSKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hosky Token (HOSKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOSKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOSKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOSKYs tokenomics, kan du utforske HOSKY tokenets livepris!

Hosky Token (HOSKY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HOSKY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HOSKY nå!

HOSKY prisforutsigelse Vil du vite hvor HOSKY kan være på vei? Vår HOSKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HOSKY tokenets prisforutsigelse nå!

