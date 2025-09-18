Hva er Hoppy (HOPPY)

Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie.

Hoppy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk HOPPY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Hoppy på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hoppy kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hoppy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hoppy (HOPPY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hoppy (HOPPY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hoppy.

Sjekk Hoppyprisprognosen nå!

Hoppy (HOPPY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hoppy (HOPPY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOPPY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hoppy (HOPPY)

Leter du etter hvordan du kjøperHoppy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hoppy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HOPPY til lokale valutaer

Prøv konverting

Hoppy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hoppy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Hoppy Hvor mye er Hoppy (HOPPY) verdt i dag? Live HOPPY prisen i USD er 0.000019836 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HOPPY-til-USD-pris? $ 0.000019836 . Hva er markedsverdien for Hoppy? Markedsverdien for HOPPY er $ 8.34M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HOPPY? Den sirkulerende forsyningen av HOPPY er 420.69B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOPPY ? HOPPY oppnådde en ATH-pris på 0.000348645327857043 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HOPPY? HOPPY så en ATL-pris på 0.000001726464050057 USD . Hva er handelsvolumet til HOPPY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOPPY er $ 62.26K USD .

Hoppy (HOPPY) Viktige bransjeoppdateringer

