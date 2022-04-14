Hoppy (HOPPY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hoppy (HOPPY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hoppy (HOPPY) Informasjon Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie. Offisiell nettside: https://hoppy.vip/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6E79B51959CF968d87826592f46f819F92466615 Kjøp HOPPY nå!

Hoppy (HOPPY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hoppy (HOPPY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.58M $ 7.58M $ 7.58M Total forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Sirkulerende forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.58M $ 7.58M $ 7.58M All-time high: $ 0.000352903 $ 0.000352903 $ 0.000352903 All-Time Low: $ 0.000001726464050057 $ 0.000001726464050057 $ 0.000001726464050057 Nåværende pris: $ 0.000018016 $ 0.000018016 $ 0.000018016 Lær mer om Hoppy (HOPPY) pris

Hoppy (HOPPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hoppy (HOPPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOPPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOPPY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOPPYs tokenomics, kan du utforske HOPPY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HOPPY Interessert i å legge til Hoppy (HOPPY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HOPPY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HOPPY på MEXC nå!

Hoppy (HOPPY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HOPPY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HOPPY nå!

HOPPY prisforutsigelse Vil du vite hvor HOPPY kan være på vei? Vår HOPPY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HOPPY tokenets prisforutsigelse nå!

