Defi App (HOME) Informasjon Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody. Offisiell nettside: https://defi.app Teknisk dokument: https://docs.defi.app/knowledge-base Blokkutforsker: https://solscan.io/token/J3umBWqhSjd13sag1E1aUojViWvPYA5dFNyqpKuX3WXj Kjøp HOME nå!

Defi App (HOME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Defi App (HOME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 97.89M $ 97.89M $ 97.89M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.72B $ 2.72B $ 2.72B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 359.90M $ 359.90M $ 359.90M All-time high: $ 0.05334 $ 0.05334 $ 0.05334 All-Time Low: $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 Nåværende pris: $ 0.03599 $ 0.03599 $ 0.03599 Lær mer om Defi App (HOME) pris

Defi App (HOME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Defi App (HOME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOMEs tokenomics, kan du utforske HOME tokenets livepris!

Defi App (HOME) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HOME hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HOME nå!

HOME prisforutsigelse Vil du vite hvor HOME kan være på vei? Vår HOME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HOME tokenets prisforutsigelse nå!

