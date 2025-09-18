Hva er Defi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Defi App er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Defi App investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk HOME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Defi App på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Defi App kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Defi App Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Defi App (HOME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Defi App (HOME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Defi App.

Sjekk Defi Appprisprognosen nå!

Defi App (HOME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Defi App (HOME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Defi App (HOME)

Leter du etter hvordan du kjøperDefi App? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Defi App på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HOME til lokale valutaer

Prøv konverting

Defi App Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Defi App, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Defi App Hvor mye er Defi App (HOME) verdt i dag? Live HOME prisen i USD er 0.03791 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HOME-til-USD-pris? $ 0.03791 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HOME til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Defi App? Markedsverdien for HOME er $ 103.12M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HOME? Den sirkulerende forsyningen av HOME er 2.72B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOME ? HOME oppnådde en ATH-pris på 0.049096069815953707 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HOME? HOME så en ATL-pris på 0.017889405692103334 USD . Hva er handelsvolumet til HOME? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOME er $ 542.58K USD . Vil HOME gå høyere i år? HOME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOME prisprognosen for en mer grundig analyse.

Defi App (HOME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?