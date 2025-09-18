Dagens Defi App livepris er 0.03791 USD. Spor prisoppdateringer for HOME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Defi App livepris er 0.03791 USD. Spor prisoppdateringer for HOME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Defi App Pris(HOME)

1 HOME til USD livepris:

$0.03787
+1.04%1D
Defi App (HOME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:11:54 (UTC+8)

Defi App (HOME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03705
24 timer lav
$ 0.04044
24 timer høy

$ 0.03705
$ 0.04044
$ 0.049096069815953707
$ 0.017889405692103334
-0.35%

+1.04%

-3.25%

-3.25%

Defi App (HOME) sanntidsprisen er $ 0.03791. I løpet av de siste 24 timene har HOME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03705 og et toppnivå på $ 0.04044, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOME er $ 0.049096069815953707, mens den rekordlave prisen er $ 0.017889405692103334.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOME endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, +1.04% over 24 timer og -3.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Defi App (HOME) Markedsinformasjon

No.368

$ 103.12M
$ 542.58K
$ 379.10M
2.72B
10,000,000,000
10,000,000,000
27.20%

BSC

Nåværende markedsverdi på Defi App er $ 103.12M, med et 24-timers handelsvolum på $ 542.58K. Den sirkulerende forsyningen på HOME er 2.72B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 379.10M.

Defi App (HOME) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Defi App for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0003898+1.04%
30 dager$ -0.00527-12.21%
60 dager$ +0.01115+41.66%
90 dager$ +0.01804+90.79%
Defi App Prisendring i dag

I dag registrerte HOME en endring på $ +0.0003898 (+1.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Defi App 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00527 (-12.21%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Defi App 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HOME en endring på $ +0.01115 (+41.66%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Defi App 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01804+90.79% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Defi App (HOME)?

Sjekk ut Defi App Prishistorikk-siden nå.

Hva er Defi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Defi App er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Defi App investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HOME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Defi App på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Defi App kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Defi App Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Defi App (HOME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Defi App (HOME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Defi App.

Sjekk Defi Appprisprognosen nå!

Defi App (HOME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Defi App (HOME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Defi App (HOME)

Leter du etter hvordan du kjøperDefi App? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Defi App på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HOME til lokale valutaer

1 Defi App(HOME) til VND
997.60165
1 Defi App(HOME) til AUD
A$0.0572441
1 Defi App(HOME) til GBP
0.0280534
1 Defi App(HOME) til EUR
0.0322235
1 Defi App(HOME) til USD
$0.03791
1 Defi App(HOME) til MYR
RM0.159222
1 Defi App(HOME) til TRY
1.5687158
1 Defi App(HOME) til JPY
¥5.57277
1 Defi App(HOME) til ARS
ARS$55.9142172
1 Defi App(HOME) til RUB
3.165485
1 Defi App(HOME) til INR
3.3394919
1 Defi App(HOME) til IDR
Rp631.8330806
1 Defi App(HOME) til KRW
52.9466224
1 Defi App(HOME) til PHP
2.1612491
1 Defi App(HOME) til EGP
￡E.1.8257456
1 Defi App(HOME) til BRL
R$0.2013021
1 Defi App(HOME) til CAD
C$0.0519367
1 Defi App(HOME) til BDT
4.6151634
1 Defi App(HOME) til NGN
56.6663516
1 Defi App(HOME) til COP
$148.0859375
1 Defi App(HOME) til ZAR
R.0.6569803
1 Defi App(HOME) til UAH
1.5664412
1 Defi App(HOME) til TZS
T.Sh.93.8363484
1 Defi App(HOME) til VES
Bs6.17933
1 Defi App(HOME) til CLP
$36.20405
1 Defi App(HOME) til PKR
Rs10.7603744
1 Defi App(HOME) til KZT
20.5248531
1 Defi App(HOME) til THB
฿1.205538
1 Defi App(HOME) til TWD
NT$1.1456402
1 Defi App(HOME) til AED
د.إ0.1391297
1 Defi App(HOME) til CHF
Fr0.0299489
1 Defi App(HOME) til HKD
HK$0.2945607
1 Defi App(HOME) til AMD
֏14.508157
1 Defi App(HOME) til MAD
.د.م0.3419482
1 Defi App(HOME) til MXN
$0.6971649
1 Defi App(HOME) til SAR
ريال0.1421625
1 Defi App(HOME) til ETB
Br5.4427387
1 Defi App(HOME) til KES
KSh4.8972138
1 Defi App(HOME) til JOD
د.أ0.02687819
1 Defi App(HOME) til PLN
0.1372342
1 Defi App(HOME) til RON
лв0.1637712
1 Defi App(HOME) til SEK
kr0.3567331
1 Defi App(HOME) til BGN
лв0.0629306
1 Defi App(HOME) til HUF
Ft12.5944602
1 Defi App(HOME) til CZK
0.7839788
1 Defi App(HOME) til KWD
د.ك0.01156255
1 Defi App(HOME) til ILS
0.1262403
1 Defi App(HOME) til BOB
Bs0.2619581
1 Defi App(HOME) til AZN
0.064447
1 Defi App(HOME) til TJS
SM0.3548376
1 Defi App(HOME) til GEL
0.102357
1 Defi App(HOME) til AOA
Kz34.5576187
1 Defi App(HOME) til BHD
.د.ب0.01429207
1 Defi App(HOME) til BMD
$0.03791
1 Defi App(HOME) til DKK
kr0.2407285
1 Defi App(HOME) til HNL
L0.9936211
1 Defi App(HOME) til MUR
1.7188394
1 Defi App(HOME) til NAD
$0.6577385
1 Defi App(HOME) til NOK
kr0.3768254
1 Defi App(HOME) til NZD
$0.064447
1 Defi App(HOME) til PAB
B/.0.03791
1 Defi App(HOME) til PGK
K0.1584638
1 Defi App(HOME) til QAR
ر.ق0.1376133
1 Defi App(HOME) til RSD
дин.3.7807643
1 Defi App(HOME) til UZS
soʻm468.0243497
1 Defi App(HOME) til ALL
L3.1260586
1 Defi App(HOME) til ANG
ƒ0.0678589
1 Defi App(HOME) til AWG
ƒ0.068238
1 Defi App(HOME) til BBD
$0.07582
1 Defi App(HOME) til BAM
KM0.0629306
1 Defi App(HOME) til BIF
Fr113.16135
1 Defi App(HOME) til BND
$0.0485248
1 Defi App(HOME) til BSD
$0.03791
1 Defi App(HOME) til JMD
$6.0811431
1 Defi App(HOME) til KHR
152.2488346
1 Defi App(HOME) til KMF
Fr15.84638
1 Defi App(HOME) til LAK
824.1304183
1 Defi App(HOME) til LKR
Rs11.4670168
1 Defi App(HOME) til MDL
L0.625515
1 Defi App(HOME) til MGA
Ar167.7430307
1 Defi App(HOME) til MOP
P0.3036591
1 Defi App(HOME) til MVR
0.580023
1 Defi App(HOME) til MWK
MK65.8159301
1 Defi App(HOME) til MZN
MT2.422449
1 Defi App(HOME) til NPR
Rs5.3422772
1 Defi App(HOME) til PYG
270.75322
1 Defi App(HOME) til RWF
Fr54.93159
1 Defi App(HOME) til SBD
$0.310862
1 Defi App(HOME) til SCR
0.5432503
1 Defi App(HOME) til SRD
$1.4439919
1 Defi App(HOME) til SVC
$0.3317125
1 Defi App(HOME) til SZL
L0.6577385
1 Defi App(HOME) til TMT
m0.132685
1 Defi App(HOME) til TND
د.ت0.1103181
1 Defi App(HOME) til TTD
$0.2566507
1 Defi App(HOME) til UGX
Sh132.98828
1 Defi App(HOME) til XAF
Fr21.15378
1 Defi App(HOME) til XCD
$0.102357
1 Defi App(HOME) til XOF
Fr21.15378
1 Defi App(HOME) til XPF
Fr3.82891
1 Defi App(HOME) til BWP
P0.5049612
1 Defi App(HOME) til BZD
$0.0761991
1 Defi App(HOME) til CVE
$3.5551998
1 Defi App(HOME) til DJF
Fr6.71007
1 Defi App(HOME) til DOP
$2.3511782
1 Defi App(HOME) til DZD
د.ج4.9116196
1 Defi App(HOME) til FJD
$0.0852975
1 Defi App(HOME) til GNF
Fr329.62745
1 Defi App(HOME) til GTQ
Q0.2903906
1 Defi App(HOME) til GYD
$7.9341839
1 Defi App(HOME) til ISK
kr4.58711

Defi App Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Defi App, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Defi App nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Defi App

Hvor mye er Defi App (HOME) verdt i dag?
Live HOME prisen i USD er 0.03791 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HOME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HOME til USD er $ 0.03791. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Defi App?
Markedsverdien for HOME er $ 103.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HOME?
Den sirkulerende forsyningen av HOME er 2.72B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOME ?
HOME oppnådde en ATH-pris på 0.049096069815953707 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HOME?
HOME så en ATL-pris på 0.017889405692103334 USD.
Hva er handelsvolumet til HOME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOME er $ 542.58K USD.
Vil HOME gå høyere i år?
HOME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:11:54 (UTC+8)

Defi App (HOME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

HOMEUSDC
$0.03785
+0.77%
HOMEUSDT
$0.03787
+1.01%

