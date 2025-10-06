Hims Hers Health pris i dag

Sanntids Hims Hers Health (HIMSON) pris i dag er $ 34.89, med en 0.40% endring de siste 24 timene. Nåværende HIMSON til USD konverteringssats er $ 34.89 per HIMSON.

Hims Hers Health rangerer for tiden som #2756 etter markedsverdi på $ 210.98K, med en sirkulerende forsyning på 6.05K HIMSON. I løpet av de siste 24 timene HIMSON har den blitt handlet mellom $ 34.61(laveste) og $ 34.97 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 151.28876306232115, mens tidenes laveste notering var $ 32.579213214683286.

Kortsiktig har HIMSON beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og -6.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.54K.

Hims Hers Health (HIMSON) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Hims Hers Health er $ 210.98K, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.54K. Den sirkulerende forsyningen på HIMSON er 6.05K, med en total tilgang på 6047.00986487. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 210.98K.