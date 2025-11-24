Hims Hers Health (HIMSON)-prisforutsigelse (USD)

Få Hims Hers Health prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye HIMSON vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Hims Hers Health % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $34.7 $34.7 $34.7 -0.40% USD Faktisk Prediksjon Hims Hers Health-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Hims Hers Health (HIMSON) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Hims Hers Health potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 34.7 i 2025. Hims Hers Health (HIMSON) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Hims Hers Health potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 36.435 i 2026. Hims Hers Health (HIMSON) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HIMSON for 2027 $ 38.2567 med en 10.25% vekstrate. Hims Hers Health (HIMSON) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HIMSON for 2028 $ 40.1695 med en 15.76% vekstrate. Hims Hers Health (HIMSON) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HIMSON for 2029 $ 42.1780 med en 21.55% vekstrate. Hims Hers Health (HIMSON) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HIMSON for 2030 $ 44.2869 med en 27.63% vekstrate. Hims Hers Health (HIMSON) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Hims Hers Health potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 72.1388. Hims Hers Health (HIMSON) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Hims Hers Health potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 117.5065. År Pris Vekst 2025 $ 34.7 0.00%

2026 $ 36.435 5.00%

2027 $ 38.2567 10.25%

2028 $ 40.1695 15.76%

2029 $ 42.1780 21.55%

2030 $ 44.2869 27.63%

2031 $ 46.5013 34.01%

2032 $ 48.8263 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 51.2677 47.75%

2034 $ 53.8310 55.13%

2035 $ 56.5226 62.89%

2036 $ 59.3487 71.03%

2037 $ 62.3162 79.59%

2038 $ 65.4320 88.56%

2039 $ 68.7036 97.99%

2040 $ 72.1388 107.89% Vis mer Kortsiktig Hims Hers Health-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 34.7 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 34.7047 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 34.7332 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 34.8426 0.41% Hims Hers Health (HIMSON) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for HIMSON November 24, 2025(I dag) er $34.7 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Hims Hers Health (HIMSON) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for HIMSON, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $34.7047 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Hims Hers Health (HIMSON) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for HIMSON, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $34.7332 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Hims Hers Health (HIMSON) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for HIMSON $34.8426 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Hims Hers Health prisstatistikk Gjeldende pris $ 34.7$ 34.7 $ 34.7 Prisendring (24 t) -0.40% Markedsverdi $ 209.83K$ 209.83K $ 209.83K Opplagsforsyning 6.05K 6.05K 6.05K Volum (24 timer) $ 57.17K$ 57.17K $ 57.17K Volum (24 timer) -- Den siste HIMSON-prisen er $ 34.7. Den har en 24-timers endring på -0.40%, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.17K. Videre har HIMSON en sirkulerende forsyning på 6.05K og total markedsverdi på $ 209.83K. Se HIMSON livepris

Hvordan kjøpe Hims Hers Health (HIMSON) Prøver du å kjøpe HIMSON? Du kan nå kjøpe HIMSON via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Hims Hers Health og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper HIMSON nå

Hims Hers Health Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Hims Hers Health direktepris, er gjeldende pris for Hims Hers Health 34.7USD. Den sirkulerende forsyningen av Hims Hers Health(HIMSON) er 0.00 HIMSON , som gir den en markedsverdi på $209.83K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.100000 $ 34.97 $ 34.61

7 dager -0.06% $ -2.3800 $ 38 $ 32.52

30 dager -0.29% $ -14.5300 $ 151.31 $ 32.52 24-timers ytelse De siste 24 timene har Hims Hers Health vist en prisbevegelse på $-0.100000 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Hims Hers Health handlet på en topp på $38 og en bunn på $32.52 . Det så en prisendring på -0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til HIMSON for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Hims Hers Health opplevd en -0.29% endring, som gjenspeiler omtrent $-14.5300 av dens verdi. Dette indikerer at HIMSON kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Hims Hers Health prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full HIMSON prishistorikk

Hvordan fungerer Hims Hers Health (HIMSON) prisforutsigelsesmodul? Hims Hers Health-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HIMSON basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Hims Hers Health det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HIMSON, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Hims Hers Health. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HIMSON. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HIMSON for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Hims Hers Health.

Hvorfor er HIMSON-prisforutsigelse viktig?

HIMSON-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HIMSON nå? I følge dine forutsigelser vil HIMSON oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HIMSON neste måned? I følge Hims Hers Health (HIMSON)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HIMSON-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HIMSON koste i 2026? Prisen på 1 Hims Hers Health (HIMSON) i dag er $34.7 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HIMSON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HIMSON i 2027? Hims Hers Health (HIMSON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HIMSON innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HIMSON i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Hims Hers Health (HIMSON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HIMSON i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Hims Hers Health (HIMSON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HIMSON koste i 2030? Prisen på 1 Hims Hers Health (HIMSON) i dag er $34.7 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HIMSON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HIMSON i 2040? Hims Hers Health (HIMSON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HIMSON innen 2040.