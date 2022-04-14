Hifi Finance (HIFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hifi Finance (HIFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hifi Finance (HIFI) Informasjon Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. Offisiell nettside: https://hifi.finance/ Teknisk dokument: https://docs.hifi.finance/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e Kjøp HIFI nå!

Hifi Finance (HIFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hifi Finance (HIFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.91M $ 17.91M $ 17.91M Total forsyning: $ 166.96M $ 166.96M $ 166.96M Sirkulerende forsyning: $ 141.96M $ 141.96M $ 141.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.07M $ 21.07M $ 21.07M All-time high: $ 2.6371 $ 2.6371 $ 2.6371 All-Time Low: $ 0.051917170291608486 $ 0.051917170291608486 $ 0.051917170291608486 Nåværende pris: $ 0.12618 $ 0.12618 $ 0.12618 Lær mer om Hifi Finance (HIFI) pris

Hifi Finance (HIFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hifi Finance (HIFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HIFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HIFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HIFIs tokenomics, kan du utforske HIFI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HIFI Interessert i å legge til Hifi Finance (HIFI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HIFI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HIFI på MEXC nå!

Hifi Finance (HIFI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HIFI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HIFI nå!

HIFI prisforutsigelse Vil du vite hvor HIFI kan være på vei? Vår HIFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HIFI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!