Axie Infinity (AXS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Axie Infinity (AXS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Axie Infinity (AXS) Informasjon Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives. Offisiell nettside: https://axieinfinity.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.axieinfinity.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HysWcbHiYY9888pHbaqhwLYZQeZrcQMXKQWRqS7zcPK5 Kjøp AXS nå!

Axie Infinity (AXS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Axie Infinity (AXS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 380.55M $ 380.55M $ 380.55M Total forsyning: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Sirkulerende forsyning: $ 166.47M $ 166.47M $ 166.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 617.22M $ 617.22M $ 617.22M All-time high: $ 165.523 $ 165.523 $ 165.523 All-Time Low: $ 0.12343134 $ 0.12343134 $ 0.12343134 Nåværende pris: $ 2.286 $ 2.286 $ 2.286 Lær mer om Axie Infinity (AXS) pris

Axie Infinity (AXS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Axie Infinity (AXS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AXS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AXS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AXSs tokenomics, kan du utforske AXS tokenets livepris!

Axie Infinity (AXS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AXS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AXS nå!

AXS prisforutsigelse Vil du vite hvor AXS kan være på vei? Vår AXS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AXS tokenets prisforutsigelse nå!

