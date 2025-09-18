Dagens Hifi Finance livepris er 0.15557 USD. Spor prisoppdateringer for HIFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HIFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hifi Finance livepris er 0.15557 USD. Spor prisoppdateringer for HIFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HIFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hifi Finance Logo

Hifi Finance Pris(HIFI)

1 HIFI til USD livepris:

$0.15573
$0.15573$0.15573
-17.86%1D
USD
Hifi Finance (HIFI) Live prisdiagram
Hifi Finance (HIFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.83%

-17.86%

-22.22%

-22.22%

Hifi Finance (HIFI) sanntidsprisen er $ 0.15557. I løpet av de siste 24 timene har HIFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.15104 og et toppnivå på $ 0.2016, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HIFI er $ 2.6057193937436143, mens den rekordlave prisen er $ 0.051917170291608486.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HIFI endret seg med -0.83% i løpet av den siste timen, -17.86% over 24 timer og -22.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hifi Finance (HIFI) Markedsinformasjon

No.859

ETH

Nåværende markedsverdi på Hifi Finance er $ 22.09M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.15M. Den sirkulerende forsyningen på HIFI er 141.96M, med en total tilgang på 166963129.3587208. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.97M.

Hifi Finance (HIFI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Hifi Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0338609-17.86%
30 dager$ +0.06216+66.54%
60 dager$ +0.06681+75.27%
90 dager$ +0.07682+97.54%
Hifi Finance Prisendring i dag

I dag registrerte HIFI en endring på $ -0.0338609 (-17.86%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Hifi Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.06216 (+66.54%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Hifi Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HIFI en endring på $ +0.06681 (+75.27%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Hifi Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.07682+97.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Hifi Finance (HIFI)?

Sjekk ut Hifi Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Hifi Finance (HIFI)

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Hifi Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hifi Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HIFI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Hifi Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hifi Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hifi Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hifi Finance (HIFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hifi Finance (HIFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hifi Finance.

Sjekk Hifi Financeprisprognosen nå!

Hifi Finance (HIFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hifi Finance (HIFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HIFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hifi Finance (HIFI)

Leter du etter hvordan du kjøperHifi Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hifi Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Hifi Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hifi Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Hifi Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Hifi Finance

Hvor mye er Hifi Finance (HIFI) verdt i dag?
Live HIFI prisen i USD er 0.15557 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HIFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HIFI til USD er $ 0.15557. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hifi Finance?
Markedsverdien for HIFI er $ 22.09M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HIFI?
Den sirkulerende forsyningen av HIFI er 141.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHIFI ?
HIFI oppnådde en ATH-pris på 2.6057193937436143 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HIFI?
HIFI så en ATL-pris på 0.051917170291608486 USD.
Hva er handelsvolumet til HIFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HIFI er $ 1.15M USD.
Vil HIFI gå høyere i år?
HIFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HIFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

