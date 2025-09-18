Hva er Hifi Finance (HIFI)

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Hifi Finance (HIFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hifi Finance (HIFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HIFI tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Hifi Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Hifi Finance Hvor mye er Hifi Finance (HIFI) verdt i dag? Live HIFI prisen i USD er 0.15557 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HIFI-til-USD-pris? $ 0.15557 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HIFI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Hifi Finance? Markedsverdien for HIFI er $ 22.09M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HIFI? Den sirkulerende forsyningen av HIFI er 141.96M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHIFI ? HIFI oppnådde en ATH-pris på 2.6057193937436143 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HIFI? HIFI så en ATL-pris på 0.051917170291608486 USD . Hva er handelsvolumet til HIFI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HIFI er $ 1.15M USD . Vil HIFI gå høyere i år? HIFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HIFI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Hifi Finance (HIFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

