Hedera Guild Game (HGG) Informasjon Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game. Offisiell nettside: https://hguild.io/ Teknisk dokument: https://hguild.io/resources/doc/HGGWP1.1eng.pdf Blokkutforsker: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.6722561 Kjøp HGG nå!

Hedera Guild Game (HGG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hedera Guild Game (HGG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 858.00K $ 858.00K $ 858.00K All-time high: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 All-Time Low: $ 0.000394604345299831 $ 0.000394604345299831 $ 0.000394604345299831 Nåværende pris: $ 0.000429 $ 0.000429 $ 0.000429 Lær mer om Hedera Guild Game (HGG) pris

Hedera Guild Game (HGG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hedera Guild Game (HGG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HGG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HGG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HGGs tokenomics, kan du utforske HGG tokenets livepris!

Hedera Guild Game (HGG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HGG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HGG nå!

