Dagens Hedera Guild Game livepris er 0.000441 USD. Spor prisoppdateringer for HGG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HGG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hedera Guild Game Logo

Hedera Guild Game Pris(HGG)

1 HGG til USD livepris:

$0.000441
$0.000441$0.000441
-5.76%1D
USD
Hedera Guild Game (HGG) Live prisdiagram
Hedera Guild Game (HGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000438
$ 0.000438$ 0.000438
24 timer lav
$ 0.000539
$ 0.000539$ 0.000539
24 timer høy

$ 0.000438
$ 0.000438$ 0.000438

$ 0.000539
$ 0.000539$ 0.000539

$ 0.1749373438815988
$ 0.1749373438815988$ 0.1749373438815988

$ 0.000446934275019267
$ 0.000446934275019267$ 0.000446934275019267

-4.96%

-5.76%

-19.09%

-19.09%

Hedera Guild Game (HGG) sanntidsprisen er $ 0.000441. I løpet av de siste 24 timene har HGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000438 og et toppnivå på $ 0.000539, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HGG er $ 0.1749373438815988, mens den rekordlave prisen er $ 0.000446934275019267.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HGG endret seg med -4.96% i løpet av den siste timen, -5.76% over 24 timer og -19.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hedera Guild Game (HGG) Markedsinformasjon

No.3901

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 107.17K
$ 107.17K$ 107.17K

$ 882.00K
$ 882.00K$ 882.00K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

HBAR

Nåværende markedsverdi på Hedera Guild Game er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 107.17K. Den sirkulerende forsyningen på HGG er 0.00, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 882.00K.

Hedera Guild Game (HGG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Hedera Guild Game for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00002695-5.76%
30 dager$ -0.000097-18.03%
60 dager$ -0.001129-71.92%
90 dager$ -0.000973-68.82%
Hedera Guild Game Prisendring i dag

I dag registrerte HGG en endring på $ -0.00002695 (-5.76%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Hedera Guild Game 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000097 (-18.03%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Hedera Guild Game 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HGG en endring på $ -0.001129 (-71.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Hedera Guild Game 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000973-68.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Hedera Guild Game (HGG)?

Sjekk ut Hedera Guild Game Prishistorikk-siden nå.

Hva er Hedera Guild Game (HGG)

Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.

Hedera Guild Game er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hedera Guild Game investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HGG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Hedera Guild Game på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hedera Guild Game kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hedera Guild Game Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hedera Guild Game (HGG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hedera Guild Game (HGG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hedera Guild Game.

Sjekk Hedera Guild Gameprisprognosen nå!

Hedera Guild Game (HGG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hedera Guild Game (HGG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HGG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hedera Guild Game (HGG)

Leter du etter hvordan du kjøperHedera Guild Game? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hedera Guild Game på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HGG til lokale valutaer

1 Hedera Guild Game(HGG) til VND
11.604915
1 Hedera Guild Game(HGG) til AUD
A$0.00066591
1 Hedera Guild Game(HGG) til GBP
0.00032634
1 Hedera Guild Game(HGG) til EUR
0.00037485
1 Hedera Guild Game(HGG) til USD
$0.000441
1 Hedera Guild Game(HGG) til MYR
RM0.0018522
1 Hedera Guild Game(HGG) til TRY
0.01824858
1 Hedera Guild Game(HGG) til JPY
¥0.064827
1 Hedera Guild Game(HGG) til ARS
ARS$0.65043972
1 Hedera Guild Game(HGG) til RUB
0.0368235
1 Hedera Guild Game(HGG) til INR
0.03884769
1 Hedera Guild Game(HGG) til IDR
Rp7.34999706
1 Hedera Guild Game(HGG) til KRW
0.61591824
1 Hedera Guild Game(HGG) til PHP
0.02514141
1 Hedera Guild Game(HGG) til EGP
￡E.0.02123856
1 Hedera Guild Game(HGG) til BRL
R$0.00234171
1 Hedera Guild Game(HGG) til CAD
C$0.00060417
1 Hedera Guild Game(HGG) til BDT
0.05368734
1 Hedera Guild Game(HGG) til NGN
0.65918916
1 Hedera Guild Game(HGG) til COP
$1.72265625
1 Hedera Guild Game(HGG) til ZAR
R.0.00764253
1 Hedera Guild Game(HGG) til UAH
0.01822212
1 Hedera Guild Game(HGG) til TZS
T.Sh.1.09158084
1 Hedera Guild Game(HGG) til VES
Bs0.071883
1 Hedera Guild Game(HGG) til CLP
$0.421155
1 Hedera Guild Game(HGG) til PKR
Rs0.12517344
1 Hedera Guild Game(HGG) til KZT
0.23876181
1 Hedera Guild Game(HGG) til THB
฿0.0140238
1 Hedera Guild Game(HGG) til TWD
NT$0.01332702
1 Hedera Guild Game(HGG) til AED
د.إ0.00161847
1 Hedera Guild Game(HGG) til CHF
Fr0.00034839
1 Hedera Guild Game(HGG) til HKD
HK$0.00342657
1 Hedera Guild Game(HGG) til AMD
֏0.1687707
1 Hedera Guild Game(HGG) til MAD
.د.م0.00397782
1 Hedera Guild Game(HGG) til MXN
$0.00810999
1 Hedera Guild Game(HGG) til SAR
ريال0.00165375
1 Hedera Guild Game(HGG) til ETB
Br0.06331437
1 Hedera Guild Game(HGG) til KES
KSh0.05696838
1 Hedera Guild Game(HGG) til JOD
د.أ0.000312669
1 Hedera Guild Game(HGG) til PLN
0.00159642
1 Hedera Guild Game(HGG) til RON
лв0.00190512
1 Hedera Guild Game(HGG) til SEK
kr0.00414981
1 Hedera Guild Game(HGG) til BGN
лв0.00073206
1 Hedera Guild Game(HGG) til HUF
Ft0.14650902
1 Hedera Guild Game(HGG) til CZK
0.00911988
1 Hedera Guild Game(HGG) til KWD
د.ك0.000134505
1 Hedera Guild Game(HGG) til ILS
0.00146853
1 Hedera Guild Game(HGG) til BOB
Bs0.00304731
1 Hedera Guild Game(HGG) til AZN
0.0007497
1 Hedera Guild Game(HGG) til TJS
SM0.00412776
1 Hedera Guild Game(HGG) til GEL
0.0011907
1 Hedera Guild Game(HGG) til AOA
Kz0.40200237
1 Hedera Guild Game(HGG) til BHD
.د.ب0.000166257
1 Hedera Guild Game(HGG) til BMD
$0.000441
1 Hedera Guild Game(HGG) til DKK
kr0.00280035
1 Hedera Guild Game(HGG) til HNL
L0.01155861
1 Hedera Guild Game(HGG) til MUR
0.01999494
1 Hedera Guild Game(HGG) til NAD
$0.00765135
1 Hedera Guild Game(HGG) til NOK
kr0.00438354
1 Hedera Guild Game(HGG) til NZD
$0.0007497
1 Hedera Guild Game(HGG) til PAB
B/.0.000441
1 Hedera Guild Game(HGG) til PGK
K0.00184338
1 Hedera Guild Game(HGG) til QAR
ر.ق0.00160083
1 Hedera Guild Game(HGG) til RSD
дин.0.04398093
1 Hedera Guild Game(HGG) til UZS
soʻm5.44444047
1 Hedera Guild Game(HGG) til ALL
L0.03636486
1 Hedera Guild Game(HGG) til ANG
ƒ0.00078939
1 Hedera Guild Game(HGG) til AWG
ƒ0.0007938
1 Hedera Guild Game(HGG) til BBD
$0.000882
1 Hedera Guild Game(HGG) til BAM
KM0.00073206
1 Hedera Guild Game(HGG) til BIF
Fr1.316385
1 Hedera Guild Game(HGG) til BND
$0.00056448
1 Hedera Guild Game(HGG) til BSD
$0.000441
1 Hedera Guild Game(HGG) til JMD
$0.07074081
1 Hedera Guild Game(HGG) til KHR
1.77108246
1 Hedera Guild Game(HGG) til KMF
Fr0.184338
1 Hedera Guild Game(HGG) til LAK
9.58695633
1 Hedera Guild Game(HGG) til LKR
Rs0.13339368
1 Hedera Guild Game(HGG) til MDL
L0.0072765
1 Hedera Guild Game(HGG) til MGA
Ar1.95132357
1 Hedera Guild Game(HGG) til MOP
P0.00353241
1 Hedera Guild Game(HGG) til MVR
0.0067473
1 Hedera Guild Game(HGG) til MWK
MK0.76562451
1 Hedera Guild Game(HGG) til MZN
MT0.0281799
1 Hedera Guild Game(HGG) til NPR
Rs0.06214572
1 Hedera Guild Game(HGG) til PYG
3.149622
1 Hedera Guild Game(HGG) til RWF
Fr0.639009
1 Hedera Guild Game(HGG) til SBD
$0.0036162
1 Hedera Guild Game(HGG) til SCR
0.00631953
1 Hedera Guild Game(HGG) til SRD
$0.01679769
1 Hedera Guild Game(HGG) til SVC
$0.00385875
1 Hedera Guild Game(HGG) til SZL
L0.00765135
1 Hedera Guild Game(HGG) til TMT
m0.0015435
1 Hedera Guild Game(HGG) til TND
د.ت0.00128331
1 Hedera Guild Game(HGG) til TTD
$0.00298557
1 Hedera Guild Game(HGG) til UGX
Sh1.547028
1 Hedera Guild Game(HGG) til XAF
Fr0.246078
1 Hedera Guild Game(HGG) til XCD
$0.0011907
1 Hedera Guild Game(HGG) til XOF
Fr0.246078
1 Hedera Guild Game(HGG) til XPF
Fr0.044541
1 Hedera Guild Game(HGG) til BWP
P0.00587412
1 Hedera Guild Game(HGG) til BZD
$0.00088641
1 Hedera Guild Game(HGG) til CVE
$0.04135698
1 Hedera Guild Game(HGG) til DJF
Fr0.078057
1 Hedera Guild Game(HGG) til DOP
$0.02735082
1 Hedera Guild Game(HGG) til DZD
د.ج0.05713596
1 Hedera Guild Game(HGG) til FJD
$0.00099225
1 Hedera Guild Game(HGG) til GNF
Fr3.834495
1 Hedera Guild Game(HGG) til GTQ
Q0.00337806
1 Hedera Guild Game(HGG) til GYD
$0.09229689
1 Hedera Guild Game(HGG) til ISK
kr0.053361

Hedera Guild Game Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hedera Guild Game, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Hedera Guild Game nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Hedera Guild Game

Hvor mye er Hedera Guild Game (HGG) verdt i dag?
Live HGG prisen i USD er 0.000441 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HGG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HGG til USD er $ 0.000441. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hedera Guild Game?
Markedsverdien for HGG er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HGG?
Den sirkulerende forsyningen av HGG er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHGG ?
HGG oppnådde en ATH-pris på 0.1749373438815988 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HGG?
HGG så en ATL-pris på 0.000446934275019267 USD.
Hva er handelsvolumet til HGG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HGG er $ 107.17K USD.
Vil HGG gå høyere i år?
HGG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HGG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Hedera Guild Game (HGG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

