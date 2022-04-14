Humans.ai (HEART) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Humans.ai (HEART), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Humans.ai (HEART) Informasjon Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term. Offisiell nettside: https://humans.ai Teknisk dokument: http://humans.ai/litepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/ Kjøp HEART nå!

Humans.ai (HEART) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Humans.ai (HEART), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.49M $ 40.49M $ 40.49M Total forsyning: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B Sirkulerende forsyning: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.49M $ 40.49M $ 40.49M All-time high: $ 0.1815 $ 0.1815 $ 0.1815 All-Time Low: $ 0.003675394095500101 $ 0.003675394095500101 $ 0.003675394095500101 Nåværende pris: $ 0.005191 $ 0.005191 $ 0.005191 Lær mer om Humans.ai (HEART) pris

Humans.ai (HEART) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Humans.ai (HEART) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HEART tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HEART tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HEARTs tokenomics, kan du utforske HEART tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HEART Interessert i å legge til Humans.ai (HEART) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HEART, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HEART på MEXC nå!

Humans.ai (HEART) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HEART hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HEART nå!

HEART prisforutsigelse Vil du vite hvor HEART kan være på vei? Vår HEART prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HEART tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!