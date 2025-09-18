Hva er Humans.ai (HEART)

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

Humans.ai er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Humans.ai investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk HEART Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Humans.ai på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Humans.ai kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Humans.ai Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Humans.ai (HEART) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Humans.ai (HEART) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Humans.ai.

Sjekk Humans.aiprisprognosen nå!

Humans.ai (HEART) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Humans.ai (HEART) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HEART tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Humans.ai (HEART)

Leter du etter hvordan du kjøperHumans.ai? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Humans.ai på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HEART til lokale valutaer

Prøv konverting

Humans.ai Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Humans.ai, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Humans.ai Hvor mye er Humans.ai (HEART) verdt i dag? Live HEART prisen i USD er 0.005286 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HEART-til-USD-pris? $ 0.005286 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HEART til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Humans.ai? Markedsverdien for HEART er $ 41.23M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HEART? Den sirkulerende forsyningen av HEART er 7.80B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHEART ? HEART oppnådde en ATH-pris på 0.2225645689375892 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HEART? HEART så en ATL-pris på 0.003675394095500101 USD . Hva er handelsvolumet til HEART? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HEART er $ 98.44K USD . Vil HEART gå høyere i år? HEART kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HEART prisprognosen for en mer grundig analyse.

Humans.ai (HEART) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?