Dagens Humans.ai livepris er 0.005286 USD. Spor prisoppdateringer for HEART til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HEART pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Humans.ai livepris er 0.005286 USD. Spor prisoppdateringer for HEART til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HEART pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HEART

HEART Prisinformasjon

HEART teknisk dokument

HEART Offisiell nettside

HEART tokenomics

HEART Prisprognose

HEART-historikk

HEART Kjøpeguide

HEART-til-fiat-valutakonverter

HEART Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Humans.ai Logo

Humans.ai Pris(HEART)

1 HEART til USD livepris:

$0.005286
$0.005286$0.005286
0.00%1D
USD
Humans.ai (HEART) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:24:09 (UTC+8)

Humans.ai (HEART) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.005269
$ 0.005269$ 0.005269
24 timer lav
$ 0.005364
$ 0.005364$ 0.005364
24 timer høy

$ 0.005269
$ 0.005269$ 0.005269

$ 0.005364
$ 0.005364$ 0.005364

$ 0.2225645689375892
$ 0.2225645689375892$ 0.2225645689375892

$ 0.003675394095500101
$ 0.003675394095500101$ 0.003675394095500101

-0.14%

0.00%

-9.60%

-9.60%

Humans.ai (HEART) sanntidsprisen er $ 0.005286. I løpet av de siste 24 timene har HEART blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.005269 og et toppnivå på $ 0.005364, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HEART er $ 0.2225645689375892, mens den rekordlave prisen er $ 0.003675394095500101.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HEART endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -9.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Humans.ai (HEART) Markedsinformasjon

No.668

$ 41.23M
$ 41.23M$ 41.23M

$ 98.44K
$ 98.44K$ 98.44K

$ 41.23M
$ 41.23M$ 41.23M

7.80B
7.80B 7.80B

7,800,000,000
7,800,000,000 7,800,000,000

7,800,000,000
7,800,000,000 7,800,000,000

100.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Humans.ai er $ 41.23M, med et 24-timers handelsvolum på $ 98.44K. Den sirkulerende forsyningen på HEART er 7.80B, med en total tilgang på 7800000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.23M.

Humans.ai (HEART) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Humans.ai for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.001893-26.37%
60 dager$ -0.00285-35.03%
90 dager$ -0.00066-11.10%
Humans.ai Prisendring i dag

I dag registrerte HEART en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Humans.ai 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001893 (-26.37%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Humans.ai 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HEART en endring på $ -0.00285 (-35.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Humans.ai 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00066-11.10% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Humans.ai (HEART)?

Sjekk ut Humans.ai Prishistorikk-siden nå.

Hva er Humans.ai (HEART)

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

Humans.ai er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Humans.ai investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HEART Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Humans.ai på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Humans.ai kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Humans.ai Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Humans.ai (HEART) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Humans.ai (HEART) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Humans.ai.

Sjekk Humans.aiprisprognosen nå!

Humans.ai (HEART) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Humans.ai (HEART) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HEART tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Humans.ai (HEART)

Leter du etter hvordan du kjøperHumans.ai? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Humans.ai på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HEART til lokale valutaer

1 Humans.ai(HEART) til VND
139.10109
1 Humans.ai(HEART) til AUD
A$0.00798186
1 Humans.ai(HEART) til GBP
0.00391164
1 Humans.ai(HEART) til EUR
0.0044931
1 Humans.ai(HEART) til USD
$0.005286
1 Humans.ai(HEART) til MYR
RM0.0222012
1 Humans.ai(HEART) til TRY
0.21868182
1 Humans.ai(HEART) til JPY
¥0.777042
1 Humans.ai(HEART) til ARS
ARS$7.79642712
1 Humans.ai(HEART) til RUB
0.441381
1 Humans.ai(HEART) til INR
0.46564374
1 Humans.ai(HEART) til IDR
Rp88.09996476
1 Humans.ai(HEART) til KRW
7.3929996
1 Humans.ai(HEART) til PHP
0.30167202
1 Humans.ai(HEART) til EGP
￡E.0.25462662
1 Humans.ai(HEART) til BRL
R$0.02812152
1 Humans.ai(HEART) til CAD
C$0.00724182
1 Humans.ai(HEART) til BDT
0.64351764
1 Humans.ai(HEART) til NGN
7.90130136
1 Humans.ai(HEART) til COP
$20.6484375
1 Humans.ai(HEART) til ZAR
R.0.09176496
1 Humans.ai(HEART) til UAH
0.21841752
1 Humans.ai(HEART) til TZS
T.Sh.13.08411864
1 Humans.ai(HEART) til VES
Bs0.861618
1 Humans.ai(HEART) til CLP
$5.04813
1 Humans.ai(HEART) til PKR
Rs1.50037824
1 Humans.ai(HEART) til KZT
2.86189326
1 Humans.ai(HEART) til THB
฿0.16830624
1 Humans.ai(HEART) til TWD
NT$0.15979578
1 Humans.ai(HEART) til AED
د.إ0.01939962
1 Humans.ai(HEART) til CHF
Fr0.00417594
1 Humans.ai(HEART) til HKD
HK$0.04107222
1 Humans.ai(HEART) til AMD
֏2.0229522
1 Humans.ai(HEART) til MAD
.د.م0.04767972
1 Humans.ai(HEART) til MXN
$0.09731526
1 Humans.ai(HEART) til SAR
ريال0.0198225
1 Humans.ai(HEART) til ETB
Br0.75891102
1 Humans.ai(HEART) til KES
KSh0.68284548
1 Humans.ai(HEART) til JOD
د.أ0.003747774
1 Humans.ai(HEART) til PLN
0.01918818
1 Humans.ai(HEART) til RON
лв0.02283552
1 Humans.ai(HEART) til SEK
kr0.04974126
1 Humans.ai(HEART) til BGN
лв0.00877476
1 Humans.ai(HEART) til HUF
Ft1.75844076
1 Humans.ai(HEART) til CZK
0.10931448
1 Humans.ai(HEART) til KWD
د.ك0.00161223
1 Humans.ai(HEART) til ILS
0.01760238
1 Humans.ai(HEART) til BOB
Bs0.03652626
1 Humans.ai(HEART) til AZN
0.0089862
1 Humans.ai(HEART) til TJS
SM0.04947696
1 Humans.ai(HEART) til GEL
0.0142722
1 Humans.ai(HEART) til AOA
Kz4.81855902
1 Humans.ai(HEART) til BHD
.د.ب0.001992822
1 Humans.ai(HEART) til BMD
$0.005286
1 Humans.ai(HEART) til DKK
kr0.0335661
1 Humans.ai(HEART) til HNL
L0.13854606
1 Humans.ai(HEART) til MUR
0.23966724
1 Humans.ai(HEART) til NAD
$0.0917121
1 Humans.ai(HEART) til NOK
kr0.0525957
1 Humans.ai(HEART) til NZD
$0.0089862
1 Humans.ai(HEART) til PAB
B/.0.005286
1 Humans.ai(HEART) til PGK
K0.02209548
1 Humans.ai(HEART) til QAR
ر.ق0.01918818
1 Humans.ai(HEART) til RSD
дин.0.52743708
1 Humans.ai(HEART) til UZS
soʻm65.25921162
1 Humans.ai(HEART) til ALL
L0.43588356
1 Humans.ai(HEART) til ANG
ƒ0.00946194
1 Humans.ai(HEART) til AWG
ƒ0.0095148
1 Humans.ai(HEART) til BBD
$0.010572
1 Humans.ai(HEART) til BAM
KM0.00877476
1 Humans.ai(HEART) til BIF
Fr15.77871
1 Humans.ai(HEART) til BND
$0.00676608
1 Humans.ai(HEART) til BSD
$0.005286
1 Humans.ai(HEART) til JMD
$0.84792726
1 Humans.ai(HEART) til KHR
21.22889316
1 Humans.ai(HEART) til KMF
Fr2.209548
1 Humans.ai(HEART) til LAK
114.91304118
1 Humans.ai(HEART) til LKR
Rs1.59890928
1 Humans.ai(HEART) til MDL
L0.087219
1 Humans.ai(HEART) til MGA
Ar23.38933422
1 Humans.ai(HEART) til MOP
P0.04234086
1 Humans.ai(HEART) til MVR
0.0808758
1 Humans.ai(HEART) til MWK
MK9.17707746
1 Humans.ai(HEART) til MZN
MT0.3377754
1 Humans.ai(HEART) til NPR
Rs0.74490312
1 Humans.ai(HEART) til PYG
37.752612
1 Humans.ai(HEART) til RWF
Fr7.659414
1 Humans.ai(HEART) til SBD
$0.0433452
1 Humans.ai(HEART) til SCR
0.08045292
1 Humans.ai(HEART) til SRD
$0.20134374
1 Humans.ai(HEART) til SVC
$0.0462525
1 Humans.ai(HEART) til SZL
L0.0917121
1 Humans.ai(HEART) til TMT
m0.018501
1 Humans.ai(HEART) til TND
د.ت0.01538226
1 Humans.ai(HEART) til TTD
$0.03578622
1 Humans.ai(HEART) til UGX
Sh18.543288
1 Humans.ai(HEART) til XAF
Fr2.949588
1 Humans.ai(HEART) til XCD
$0.0142722
1 Humans.ai(HEART) til XOF
Fr2.949588
1 Humans.ai(HEART) til XPF
Fr0.533886
1 Humans.ai(HEART) til BWP
P0.07040952
1 Humans.ai(HEART) til BZD
$0.01062486
1 Humans.ai(HEART) til CVE
$0.49572108
1 Humans.ai(HEART) til DJF
Fr0.940908
1 Humans.ai(HEART) til DOP
$0.32783772
1 Humans.ai(HEART) til DZD
د.ج0.6848013
1 Humans.ai(HEART) til FJD
$0.0118935
1 Humans.ai(HEART) til GNF
Fr45.96177
1 Humans.ai(HEART) til GTQ
Q0.04049076
1 Humans.ai(HEART) til GYD
$1.10630694
1 Humans.ai(HEART) til ISK
kr0.639606

Humans.ai Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Humans.ai, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Humans.ai nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Humans.ai

Hvor mye er Humans.ai (HEART) verdt i dag?
Live HEART prisen i USD er 0.005286 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HEART-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HEART til USD er $ 0.005286. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Humans.ai?
Markedsverdien for HEART er $ 41.23M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HEART?
Den sirkulerende forsyningen av HEART er 7.80B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHEART ?
HEART oppnådde en ATH-pris på 0.2225645689375892 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HEART?
HEART så en ATL-pris på 0.003675394095500101 USD.
Hva er handelsvolumet til HEART?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HEART er $ 98.44K USD.
Vil HEART gå høyere i år?
HEART kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HEART prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:24:09 (UTC+8)

Humans.ai (HEART) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

HEART-til-USD-kalkulator

Beløp

HEART
HEART
USD
USD

1 HEART = 0.005286 USD

Handle HEART

HEARTUSDT
$0.005286
$0.005286$0.005286
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker