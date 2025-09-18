Hva er Gui Inu (GUI)

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Gui Inu er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Gui Inu investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk GUI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Gui Inu på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Gui Inu kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Gui Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gui Inu (GUI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gui Inu (GUI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gui Inu.

Sjekk Gui Inuprisprognosen nå!

Gui Inu (GUI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gui Inu (GUI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GUI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gui Inu (GUI)

Leter du etter hvordan du kjøperGui Inu? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gui Inu på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GUI til lokale valutaer

Prøv konverting

Gui Inu Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gui Inu, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Gui Inu Hvor mye er Gui Inu (GUI) verdt i dag? Live GUI prisen i USD er 0.00000331 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GUI-til-USD-pris? $ 0.00000331 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GUI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Gui Inu? Markedsverdien for GUI er $ 1.84M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GUI? Den sirkulerende forsyningen av GUI er 555.90B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGUI ? GUI oppnådde en ATH-pris på 0.000579846469264794 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GUI? GUI så en ATL-pris på 0.000002520634568915 USD . Hva er handelsvolumet til GUI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GUI er $ 156.22K USD . Vil GUI gå høyere i år? GUI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GUI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Gui Inu (GUI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?