Dagens Gui Inu livepris er 0.00000331 USD. Spor prisoppdateringer for GUI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GUI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Gui Inu Logo

Gui Inu Pris(GUI)

1 GUI til USD livepris:

$0.00000331
$0.00000331
-2.35%1D
USD
Gui Inu (GUI) Live prisdiagram
Gui Inu (GUI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000323
24 timer lav
$ 0.000004
24 timer høy

$ 0.00000323
$ 0.000004
$ 0.000579846469264794
$ 0.000002520634568915
-1.79%

-2.35%

+23.50%

+23.50%

Gui Inu (GUI) sanntidsprisen er $ 0.00000331. I løpet av de siste 24 timene har GUI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000323 og et toppnivå på $ 0.000004, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GUI er $ 0.000579846469264794, mens den rekordlave prisen er $ 0.000002520634568915.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GUI endret seg med -1.79% i løpet av den siste timen, -2.35% over 24 timer og +23.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gui Inu (GUI) Markedsinformasjon

No.1862

$ 1.84M
$ 156.22K
$ 2.57M
555.90B
777,777,777,776.9
777,777,777,776.9
71.47%

APTOS

Nåværende markedsverdi på Gui Inu er $ 1.84M, med et 24-timers handelsvolum på $ 156.22K. Den sirkulerende forsyningen på GUI er 555.90B, med en total tilgang på 777777777776.9. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.57M.

Gui Inu (GUI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Gui Inu for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000000797-2.35%
30 dager$ +0.00000035+11.82%
60 dager$ -0.00000147-30.76%
90 dager$ -0.00000054-14.03%
Gui Inu Prisendring i dag

I dag registrerte GUI en endring på $ -0.0000000797 (-2.35%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Gui Inu 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00000035 (+11.82%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Gui Inu 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GUI en endring på $ -0.00000147 (-30.76%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Gui Inu 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00000054-14.03% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Gui Inu (GUI)?

Sjekk ut Gui Inu Prishistorikk-siden nå.

Hva er Gui Inu (GUI)

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Gui Inu er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Gui Inu investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GUI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Gui Inu på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Gui Inu kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Gui Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gui Inu (GUI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gui Inu (GUI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gui Inu.

Sjekk Gui Inuprisprognosen nå!

Gui Inu (GUI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gui Inu (GUI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GUI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gui Inu (GUI)

Leter du etter hvordan du kjøperGui Inu? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gui Inu på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GUI til lokale valutaer

1 Gui Inu(GUI) til VND
0.08710265
1 Gui Inu(GUI) til AUD
A$0.0000049981
1 Gui Inu(GUI) til GBP
0.0000024494
1 Gui Inu(GUI) til EUR
0.0000028135
1 Gui Inu(GUI) til USD
$0.00000331
1 Gui Inu(GUI) til MYR
RM0.000013902
1 Gui Inu(GUI) til TRY
0.0001369678
1 Gui Inu(GUI) til JPY
¥0.00048657
1 Gui Inu(GUI) til ARS
ARS$0.0048819852
1 Gui Inu(GUI) til RUB
0.0002763519
1 Gui Inu(GUI) til INR
0.0002915779
1 Gui Inu(GUI) til IDR
Rp0.0551666446
1 Gui Inu(GUI) til KRW
0.0046228784
1 Gui Inu(GUI) til PHP
0.0001888686
1 Gui Inu(GUI) til EGP
￡E.0.0001594427
1 Gui Inu(GUI) til BRL
R$0.0000176092
1 Gui Inu(GUI) til CAD
C$0.0000045347
1 Gui Inu(GUI) til BDT
0.0004029594
1 Gui Inu(GUI) til NGN
0.0049476556
1 Gui Inu(GUI) til COP
$0.0129296875
1 Gui Inu(GUI) til ZAR
R.0.0000573623
1 Gui Inu(GUI) til UAH
0.0001367692
1 Gui Inu(GUI) til TZS
T.Sh.0.0081930444
1 Gui Inu(GUI) til VES
Bs0.00053953
1 Gui Inu(GUI) til CLP
$0.00316105
1 Gui Inu(GUI) til PKR
Rs0.0009395104
1 Gui Inu(GUI) til KZT
0.0017920671
1 Gui Inu(GUI) til THB
฿0.000105258
1 Gui Inu(GUI) til TWD
NT$0.0001000613
1 Gui Inu(GUI) til AED
د.إ0.0000121477
1 Gui Inu(GUI) til CHF
Fr0.0000026149
1 Gui Inu(GUI) til HKD
HK$0.0000257187
1 Gui Inu(GUI) til AMD
֏0.001266737
1 Gui Inu(GUI) til MAD
.د.م0.0000298562
1 Gui Inu(GUI) til MXN
$0.0000608709
1 Gui Inu(GUI) til SAR
ريال0.0000124125
1 Gui Inu(GUI) til ETB
Br0.0004752167
1 Gui Inu(GUI) til KES
KSh0.0004275858
1 Gui Inu(GUI) til JOD
د.أ0.00000234679
1 Gui Inu(GUI) til PLN
0.0000119822
1 Gui Inu(GUI) til RON
лв0.0000142661
1 Gui Inu(GUI) til SEK
kr0.0000311471
1 Gui Inu(GUI) til BGN
лв0.0000054946
1 Gui Inu(GUI) til HUF
Ft0.0010996482
1 Gui Inu(GUI) til CZK
0.0000684177
1 Gui Inu(GUI) til KWD
د.ك0.00000100955
1 Gui Inu(GUI) til ILS
0.0000110223
1 Gui Inu(GUI) til BOB
Bs0.0000228721
1 Gui Inu(GUI) til AZN
0.000005627
1 Gui Inu(GUI) til TJS
SM0.0000309816
1 Gui Inu(GUI) til GEL
0.000008937
1 Gui Inu(GUI) til AOA
Kz0.0030172967
1 Gui Inu(GUI) til BHD
.د.ب0.00000124787
1 Gui Inu(GUI) til BMD
$0.00000331
1 Gui Inu(GUI) til DKK
kr0.0000210185
1 Gui Inu(GUI) til HNL
L0.0000867551
1 Gui Inu(GUI) til MUR
0.0001500754
1 Gui Inu(GUI) til NAD
$0.0000574285
1 Gui Inu(GUI) til NOK
kr0.0000329014
1 Gui Inu(GUI) til NZD
$0.000005627
1 Gui Inu(GUI) til PAB
B/.0.00000331
1 Gui Inu(GUI) til PGK
K0.0000138358
1 Gui Inu(GUI) til QAR
ر.ق0.0000120153
1 Gui Inu(GUI) til RSD
дин.0.0003300732
1 Gui Inu(GUI) til UZS
soʻm0.0408641677
1 Gui Inu(GUI) til ALL
L0.0002729426
1 Gui Inu(GUI) til ANG
ƒ0.0000059249
1 Gui Inu(GUI) til AWG
ƒ0.000005958
1 Gui Inu(GUI) til BBD
$0.00000662
1 Gui Inu(GUI) til BAM
KM0.0000054946
1 Gui Inu(GUI) til BIF
Fr0.00988035
1 Gui Inu(GUI) til BND
$0.0000042368
1 Gui Inu(GUI) til BSD
$0.00000331
1 Gui Inu(GUI) til JMD
$0.0005309571
1 Gui Inu(GUI) til KHR
0.0132931586
1 Gui Inu(GUI) til KMF
Fr0.00138358
1 Gui Inu(GUI) til LAK
0.0719565203
1 Gui Inu(GUI) til LKR
Rs0.0010012088
1 Gui Inu(GUI) til MDL
L0.000054615
1 Gui Inu(GUI) til MGA
Ar0.0146459887
1 Gui Inu(GUI) til MOP
P0.0000265131
1 Gui Inu(GUI) til MVR
0.000050643
1 Gui Inu(GUI) til MWK
MK0.0057465241
1 Gui Inu(GUI) til MZN
MT0.000211509
1 Gui Inu(GUI) til NPR
Rs0.0004664452
1 Gui Inu(GUI) til PYG
0.02364002
1 Gui Inu(GUI) til RWF
Fr0.00479619
1 Gui Inu(GUI) til SBD
$0.000027142
1 Gui Inu(GUI) til SCR
0.0000474323
1 Gui Inu(GUI) til SRD
$0.0001260779
1 Gui Inu(GUI) til SVC
$0.0000289625
1 Gui Inu(GUI) til SZL
L0.0000574285
1 Gui Inu(GUI) til TMT
m0.000011585
1 Gui Inu(GUI) til TND
د.ت0.0000096321
1 Gui Inu(GUI) til TTD
$0.0000224087
1 Gui Inu(GUI) til UGX
Sh0.01161148
1 Gui Inu(GUI) til XAF
Fr0.00184698
1 Gui Inu(GUI) til XCD
$0.000008937
1 Gui Inu(GUI) til XOF
Fr0.00184698
1 Gui Inu(GUI) til XPF
Fr0.00033431
1 Gui Inu(GUI) til BWP
P0.0000440892
1 Gui Inu(GUI) til BZD
$0.0000066531
1 Gui Inu(GUI) til CVE
$0.0003104118
1 Gui Inu(GUI) til DJF
Fr0.00058587
1 Gui Inu(GUI) til DOP
$0.0002052862
1 Gui Inu(GUI) til DZD
د.ج0.0004288436
1 Gui Inu(GUI) til FJD
$0.0000074475
1 Gui Inu(GUI) til GNF
Fr0.02878045
1 Gui Inu(GUI) til GTQ
Q0.0000253546
1 Gui Inu(GUI) til GYD
$0.0006927499
1 Gui Inu(GUI) til ISK
kr0.00040051

Gui Inu Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gui Inu, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Gui Inu nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Gui Inu

Hvor mye er Gui Inu (GUI) verdt i dag?
Live GUI prisen i USD er 0.00000331 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GUI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GUI til USD er $ 0.00000331. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gui Inu?
Markedsverdien for GUI er $ 1.84M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GUI?
Den sirkulerende forsyningen av GUI er 555.90B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGUI ?
GUI oppnådde en ATH-pris på 0.000579846469264794 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GUI?
GUI så en ATL-pris på 0.000002520634568915 USD.
Hva er handelsvolumet til GUI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GUI er $ 156.22K USD.
Vil GUI gå høyere i år?
GUI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GUI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Gui Inu (GUI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

