Gui Inu (GUI) Informasjon Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. Offisiell nettside: http://guiinu.com/ Teknisk dokument: https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d Blokkutforsker: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI Kjøp GUI nå!

Gui Inu (GUI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gui Inu (GUI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Total forsyning: $ 777.78B $ 777.78B $ 777.78B Sirkulerende forsyning: $ 555.90B $ 555.90B $ 555.90B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M All-time high: $ 0.0001084 $ 0.0001084 $ 0.0001084 All-Time Low: $ 0.000002520634568915 $ 0.000002520634568915 $ 0.000002520634568915 Nåværende pris: $ 0.00000312 $ 0.00000312 $ 0.00000312 Lær mer om Gui Inu (GUI) pris

Gui Inu (GUI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gui Inu (GUI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GUI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GUI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GUIs tokenomics, kan du utforske GUI tokenets livepris!

