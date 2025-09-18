Dagens Graph Token livepris er 0.09411 USD. Spor prisoppdateringer for GRT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Graph Token livepris er 0.09411 USD. Spor prisoppdateringer for GRT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GRT

GRT Prisinformasjon

GRT teknisk dokument

GRT Offisiell nettside

GRT tokenomics

GRT Prisprognose

GRT-historikk

GRT Kjøpeguide

GRT-til-fiat-valutakonverter

GRT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Graph Token Logo

Graph Token Pris(GRT)

1 GRT til USD livepris:

$0.09416
$0.09416$0.09416
+0.09%1D
USD
Graph Token (GRT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:23:04 (UTC+8)

Graph Token (GRT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.09335
$ 0.09335$ 0.09335
24 timer lav
$ 0.09989
$ 0.09989$ 0.09989
24 timer høy

$ 0.09335
$ 0.09335$ 0.09335

$ 0.09989
$ 0.09989$ 0.09989

$ 2.87513516
$ 2.87513516$ 2.87513516

$ 0
$ 0$ 0

+0.71%

+0.09%

-5.07%

-5.07%

Graph Token (GRT) sanntidsprisen er $ 0.09411. I løpet av de siste 24 timene har GRT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.09335 og et toppnivå på $ 0.09989, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRT er $ 2.87513516, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRT endret seg med +0.71% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og -5.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Graph Token (GRT) Markedsinformasjon

No.80

$ 988.71M
$ 988.71M$ 988.71M

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 1.07B
$ 1.07B$ 1.07B

10.51B
10.51B 10.51B

11,355,935,343.791777
11,355,935,343.791777 11,355,935,343.791777

0.02%

ETH

Nåværende markedsverdi på Graph Token er $ 988.71M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.17M. Den sirkulerende forsyningen på GRT er 10.51B, med en total tilgang på 11355935343.791777. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.07B.

Graph Token (GRT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Graph Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000847+0.09%
30 dager$ +0.00273+2.98%
60 dager$ -0.02008-17.59%
90 dager$ +0.01686+21.82%
Graph Token Prisendring i dag

I dag registrerte GRT en endring på $ +0.0000847 (+0.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Graph Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00273 (+2.98%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Graph Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GRT en endring på $ -0.02008 (-17.59%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Graph Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01686+21.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Graph Token (GRT)?

Sjekk ut Graph Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Graph Token (GRT)

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Graph Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Graph Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GRT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Graph Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Graph Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Graph Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Graph Token (GRT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Graph Token (GRT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Graph Token.

Sjekk Graph Tokenprisprognosen nå!

Graph Token (GRT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Graph Token (GRT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GRT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Graph Token (GRT)

Leter du etter hvordan du kjøperGraph Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Graph Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GRT til lokale valutaer

1 Graph Token(GRT) til VND
2,476.50465
1 Graph Token(GRT) til AUD
A$0.1421061
1 Graph Token(GRT) til GBP
0.0696414
1 Graph Token(GRT) til EUR
0.0799935
1 Graph Token(GRT) til USD
$0.09411
1 Graph Token(GRT) til MYR
RM0.395262
1 Graph Token(GRT) til TRY
3.8933307
1 Graph Token(GRT) til JPY
¥13.83417
1 Graph Token(GRT) til ARS
ARS$138.8047212
1 Graph Token(GRT) til RUB
7.858185
1 Graph Token(GRT) til INR
8.2901499
1 Graph Token(GRT) til IDR
Rp1,568.4993726
1 Graph Token(GRT) til KRW
131.622246
1 Graph Token(GRT) til PHP
5.3708577
1 Graph Token(GRT) til EGP
￡E.4.5332787
1 Graph Token(GRT) til BRL
R$0.5006652
1 Graph Token(GRT) til CAD
C$0.1289307
1 Graph Token(GRT) til BDT
11.4569514
1 Graph Token(GRT) til NGN
140.6718636
1 Graph Token(GRT) til COP
$367.6171875
1 Graph Token(GRT) til ZAR
R.1.6337496
1 Graph Token(GRT) til UAH
3.8886252
1 Graph Token(GRT) til TZS
T.Sh.232.9448364
1 Graph Token(GRT) til VES
Bs15.33993
1 Graph Token(GRT) til CLP
$89.87505
1 Graph Token(GRT) til PKR
Rs26.7121824
1 Graph Token(GRT) til KZT
50.9520951
1 Graph Token(GRT) til THB
฿2.9964624
1 Graph Token(GRT) til TWD
NT$2.8449453
1 Graph Token(GRT) til AED
د.إ0.3453837
1 Graph Token(GRT) til CHF
Fr0.0743469
1 Graph Token(GRT) til HKD
HK$0.7312347
1 Graph Token(GRT) til AMD
֏36.015897
1 Graph Token(GRT) til MAD
.د.م0.8488722
1 Graph Token(GRT) til MXN
$1.7325651
1 Graph Token(GRT) til SAR
ريال0.3529125
1 Graph Token(GRT) til ETB
Br13.5113727
1 Graph Token(GRT) til KES
KSh12.1571298
1 Graph Token(GRT) til JOD
د.أ0.06672399
1 Graph Token(GRT) til PLN
0.3416193
1 Graph Token(GRT) til RON
лв0.4065552
1 Graph Token(GRT) til SEK
kr0.8855751
1 Graph Token(GRT) til BGN
лв0.1562226
1 Graph Token(GRT) til HUF
Ft31.3066326
1 Graph Token(GRT) til CZK
1.9461948
1 Graph Token(GRT) til KWD
د.ك0.02870355
1 Graph Token(GRT) til ILS
0.3133863
1 Graph Token(GRT) til BOB
Bs0.6503001
1 Graph Token(GRT) til AZN
0.159987
1 Graph Token(GRT) til TJS
SM0.8808696
1 Graph Token(GRT) til GEL
0.254097
1 Graph Token(GRT) til AOA
Kz85.7878527
1 Graph Token(GRT) til BHD
.د.ب0.03547947
1 Graph Token(GRT) til BMD
$0.09411
1 Graph Token(GRT) til DKK
kr0.5975985
1 Graph Token(GRT) til HNL
L2.4666231
1 Graph Token(GRT) til MUR
4.2669474
1 Graph Token(GRT) til NAD
$1.6328085
1 Graph Token(GRT) til NOK
kr0.9363945
1 Graph Token(GRT) til NZD
$0.159987
1 Graph Token(GRT) til PAB
B/.0.09411
1 Graph Token(GRT) til PGK
K0.3933798
1 Graph Token(GRT) til QAR
ر.ق0.3416193
1 Graph Token(GRT) til RSD
дин.9.3902958
1 Graph Token(GRT) til UZS
soʻm1,161.8510037
1 Graph Token(GRT) til ALL
L7.7603106
1 Graph Token(GRT) til ANG
ƒ0.1684569
1 Graph Token(GRT) til AWG
ƒ0.169398
1 Graph Token(GRT) til BBD
$0.18822
1 Graph Token(GRT) til BAM
KM0.1562226
1 Graph Token(GRT) til BIF
Fr280.91835
1 Graph Token(GRT) til BND
$0.1204608
1 Graph Token(GRT) til BSD
$0.09411
1 Graph Token(GRT) til JMD
$15.0961851
1 Graph Token(GRT) til KHR
377.9514066
1 Graph Token(GRT) til KMF
Fr39.33798
1 Graph Token(GRT) til LAK
2,045.8695243
1 Graph Token(GRT) til LKR
Rs28.4663928
1 Graph Token(GRT) til MDL
L1.552815
1 Graph Token(GRT) til MGA
Ar416.4151047
1 Graph Token(GRT) til MOP
P0.7538211
1 Graph Token(GRT) til MVR
1.439883
1 Graph Token(GRT) til MWK
MK163.3853121
1 Graph Token(GRT) til MZN
MT6.013629
1 Graph Token(GRT) til NPR
Rs13.2619812
1 Graph Token(GRT) til PYG
672.13362
1 Graph Token(GRT) til RWF
Fr136.36539
1 Graph Token(GRT) til SBD
$0.771702
1 Graph Token(GRT) til SCR
1.4323542
1 Graph Token(GRT) til SRD
$3.5846499
1 Graph Token(GRT) til SVC
$0.8234625
1 Graph Token(GRT) til SZL
L1.6328085
1 Graph Token(GRT) til TMT
m0.329385
1 Graph Token(GRT) til TND
د.ت0.2738601
1 Graph Token(GRT) til TTD
$0.6371247
1 Graph Token(GRT) til UGX
Sh330.13788
1 Graph Token(GRT) til XAF
Fr52.51338
1 Graph Token(GRT) til XCD
$0.254097
1 Graph Token(GRT) til XOF
Fr52.51338
1 Graph Token(GRT) til XPF
Fr9.50511
1 Graph Token(GRT) til BWP
P1.2535452
1 Graph Token(GRT) til BZD
$0.1891611
1 Graph Token(GRT) til CVE
$8.8256358
1 Graph Token(GRT) til DJF
Fr16.75158
1 Graph Token(GRT) til DOP
$5.8367022
1 Graph Token(GRT) til DZD
د.ج12.1947738
1 Graph Token(GRT) til FJD
$0.2117475
1 Graph Token(GRT) til GNF
Fr818.28645
1 Graph Token(GRT) til GTQ
Q0.7208826
1 Graph Token(GRT) til GYD
$19.6962819
1 Graph Token(GRT) til ISK
kr11.38731

Graph Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Graph Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Graph Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Graph Token

Hvor mye er Graph Token (GRT) verdt i dag?
Live GRT prisen i USD er 0.09411 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GRT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GRT til USD er $ 0.09411. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Graph Token?
Markedsverdien for GRT er $ 988.71M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GRT?
Den sirkulerende forsyningen av GRT er 10.51B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGRT ?
GRT oppnådde en ATH-pris på 2.87513516 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GRT?
GRT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GRT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GRT er $ 1.17M USD.
Vil GRT gå høyere i år?
GRT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GRT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:23:04 (UTC+8)

Graph Token (GRT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

GRT-til-USD-kalkulator

Beløp

GRT
GRT
USD
USD

1 GRT = 0.09411 USD

Handle GRT

GRTUSDT
$0.09416
$0.09416$0.09416
+0.10%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker