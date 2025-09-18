Hva er Graph Token (GRT)

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Graph Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Graph Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk GRT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Graph Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Graph Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Graph Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Graph Token (GRT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Graph Token (GRT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Graph Token.

Sjekk Graph Tokenprisprognosen nå!

Graph Token (GRT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Graph Token (GRT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GRT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Graph Token (GRT)

Leter du etter hvordan du kjøperGraph Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Graph Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GRT til lokale valutaer

Prøv konverting

Graph Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Graph Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Graph Token Hvor mye er Graph Token (GRT) verdt i dag? Live GRT prisen i USD er 0.09411 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GRT-til-USD-pris? $ 0.09411 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GRT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Graph Token? Markedsverdien for GRT er $ 988.71M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GRT? Den sirkulerende forsyningen av GRT er 10.51B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGRT ? GRT oppnådde en ATH-pris på 2.87513516 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GRT? GRT så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til GRT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GRT er $ 1.17M USD . Vil GRT gå høyere i år? GRT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GRT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Graph Token (GRT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?