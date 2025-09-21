Graph Token (GRT)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Graph Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.09429 $0.09429 $0.09429 -0.04% USD Faktisk Prediksjon Graph Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Graph Token (GRT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Graph Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.09429 i 2025. Graph Token (GRT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Graph Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.099004 i 2026. Graph Token (GRT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRT for 2027 $ 0.103954 med en 10.25% vekstrate. Graph Token (GRT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRT for 2028 $ 0.109152 med en 15.76% vekstrate. Graph Token (GRT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRT for 2029 $ 0.114610 med en 21.55% vekstrate. Graph Token (GRT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRT for 2030 $ 0.120340 med en 27.63% vekstrate. Graph Token (GRT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Graph Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.196022. Graph Token (GRT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Graph Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.319299. År Pris Vekst 2025 $ 0.09429 0.00%

2026 $ 0.099004 5.00%

2027 $ 0.103954 10.25%

2028 $ 0.109152 15.76%

2029 $ 0.114610 21.55%

2030 $ 0.120340 27.63%

2031 $ 0.126357 34.01%

2032 $ 0.132675 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.139309 47.75%

2034 $ 0.146274 55.13%

2035 $ 0.153588 62.89%

2036 $ 0.161267 71.03%

2037 $ 0.169331 79.59%

2038 $ 0.177797 88.56%

2039 $ 0.186687 97.99%

2040 $ 0.196022 107.89% Vis mer Kortsiktig Graph Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.09429 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.094302 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.094380 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.094677 0.41% Graph Token (GRT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GRT September 21, 2025(I dag) er $0.09429 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Graph Token (GRT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GRT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.094302 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Graph Token (GRT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GRT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.094380 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Graph Token (GRT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GRT $0.094677 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Graph Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.09429$ 0.09429 $ 0.09429 Prisendring (24 t) -0.04% Markedsverdi $ 990.60M$ 990.60M $ 990.60M Opplagsforsyning 10.51B 10.51B 10.51B Volum (24 timer) $ 693.04K$ 693.04K $ 693.04K Volum (24 timer) -- Den siste GRT-prisen er $ 0.09429. Den har en 24-timers endring på -0.04%, med et 24-timers handelsvolum på $ 693.04K. Videre har GRT en sirkulerende forsyning på 10.51B og total markedsverdi på $ 990.60M. Se GRT livepris

Hvordan kjøpe Graph Token (GRT) Prøver du å kjøpe GRT? Du kan nå kjøpe GRT via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Graph Token og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper GRT nå

Graph Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Graph Token direktepris, er gjeldende pris for Graph Token 0.09428USD. Den sirkulerende forsyningen av Graph Token(GRT) er 0.00 GRT , som gir den en markedsverdi på $990.60M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.000740 $ 0.09502 $ 0.09194

7 dager -0.06% $ -0.00655 $ 0.10117 $ 0.09144

30 dager 0.04% $ 0.00383 $ 0.10328 $ 0.08482 24-timers ytelse De siste 24 timene har Graph Token vist en prisbevegelse på $0.000740 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Graph Token handlet på en topp på $0.10117 og en bunn på $0.09144 . Det så en prisendring på -0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til GRT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Graph Token opplevd en 0.04% endring, som gjenspeiler omtrent $0.00383 av dens verdi. Dette indikerer at GRT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Graph Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full GRT prishistorikk

Hvordan fungerer Graph Token (GRT) prisforutsigelsesmodul? Graph Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GRT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Graph Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GRT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Graph Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GRT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GRT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Graph Token.

Hvorfor er GRT-prisforutsigelse viktig?

GRT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GRT nå? I følge dine forutsigelser vil GRT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GRT neste måned? I følge Graph Token (GRT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GRT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GRT koste i 2026? Prisen på 1 Graph Token (GRT) i dag er $0.09429 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GRT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GRT i 2027? Graph Token (GRT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GRT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GRT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Graph Token (GRT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GRT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Graph Token (GRT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GRT koste i 2030? Prisen på 1 Graph Token (GRT) i dag er $0.09429 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GRT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GRT i 2040? Graph Token (GRT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GRT innen 2040.