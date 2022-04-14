Graph Token (GRT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Graph Token (GRT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Graph Token (GRT) Informasjon The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem. Offisiell nettside: https://thegraph.com Teknisk dokument: https://thegraph.com/docs/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HGsLG4PnZ28L8A4R5nPqKgZd86zUUdmfnkTRnuFJ5dAX

Graph Token (GRT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Graph Token (GRT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 946.51M $ 946.51M $ 946.51M Total forsyning: $ 11.36B $ 11.36B $ 11.36B Sirkulerende forsyning: $ 10.51B $ 10.51B $ 10.51B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B All-time high: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.09008 $ 0.09008 $ 0.09008 Lær mer om Graph Token (GRT) pris

Graph Token (GRT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Graph Token (GRT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRTs tokenomics, kan du utforske GRT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GRT Interessert i å legge til Graph Token (GRT) i porteføljen din?

Graph Token (GRT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GRT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GRT nå!

GRT prisforutsigelse Vil du vite hvor GRT kan være på vei? Vår GRT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GRT tokenets prisforutsigelse nå!

