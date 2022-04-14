NodeAI (GPU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NodeAI (GPU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NodeAI (GPU) Informasjon Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence. Offisiell nettside: https://nodes.ai Teknisk dokument: https://docs.nodes.ai/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870 Kjøp GPU nå!

NodeAI (GPU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NodeAI (GPU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.69M $ 16.69M $ 16.69M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 98.07M $ 98.07M $ 98.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.02M $ 17.02M $ 17.02M All-time high: $ 2.4594 $ 2.4594 $ 2.4594 All-Time Low: $ 0.022616526503786424 $ 0.022616526503786424 $ 0.022616526503786424 Nåværende pris: $ 0.1702 $ 0.1702 $ 0.1702 Lær mer om NodeAI (GPU) pris

NodeAI (GPU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NodeAI (GPU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GPU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GPU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GPUs tokenomics, kan du utforske GPU tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GPU Interessert i å legge til NodeAI (GPU) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GPU, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GPU på MEXC nå!

NodeAI (GPU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GPU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GPU nå!

GPU prisforutsigelse Vil du vite hvor GPU kan være på vei? Vår GPU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GPU tokenets prisforutsigelse nå!

