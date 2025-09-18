Dagens NodeAI livepris er 0.1904 USD. Spor prisoppdateringer for GPU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GPU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NodeAI livepris er 0.1904 USD. Spor prisoppdateringer for GPU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GPU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GPU

GPU Prisinformasjon

GPU teknisk dokument

GPU Offisiell nettside

GPU tokenomics

GPU Prisprognose

GPU-historikk

GPU Kjøpeguide

GPU-til-fiat-valutakonverter

GPU Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

NodeAI Logo

NodeAI Pris(GPU)

1 GPU til USD livepris:

$0.1904
$0.1904$0.1904
-0.67%1D
USD
NodeAI (GPU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:09:37 (UTC+8)

NodeAI (GPU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1831
$ 0.1831$ 0.1831
24 timer lav
$ 0.2136
$ 0.2136$ 0.2136
24 timer høy

$ 0.1831
$ 0.1831$ 0.1831

$ 0.2136
$ 0.2136$ 0.2136

$ 2.892095702845763
$ 2.892095702845763$ 2.892095702845763

$ 0.022616526503786424
$ 0.022616526503786424$ 0.022616526503786424

+0.31%

-0.67%

-23.29%

-23.29%

NodeAI (GPU) sanntidsprisen er $ 0.1904. I løpet av de siste 24 timene har GPU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1831 og et toppnivå på $ 0.2136, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GPU er $ 2.892095702845763, mens den rekordlave prisen er $ 0.022616526503786424.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GPU endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, -0.67% over 24 timer og -23.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NodeAI (GPU) Markedsinformasjon

No.933

$ 18.67M
$ 18.67M$ 18.67M

$ 151.16K
$ 151.16K$ 151.16K

$ 19.04M
$ 19.04M$ 19.04M

98.07M
98.07M 98.07M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98.06%

ETH

Nåværende markedsverdi på NodeAI er $ 18.67M, med et 24-timers handelsvolum på $ 151.16K. Den sirkulerende forsyningen på GPU er 98.07M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.04M.

NodeAI (GPU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NodeAI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001284-0.67%
30 dager$ -0.1184-38.35%
60 dager$ -0.2526-57.03%
90 dager$ -0.0442-18.85%
NodeAI Prisendring i dag

I dag registrerte GPU en endring på $ -0.001284 (-0.67%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NodeAI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1184 (-38.35%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NodeAI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GPU en endring på $ -0.2526 (-57.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NodeAI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0442-18.85% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NodeAI (GPU)?

Sjekk ut NodeAI Prishistorikk-siden nå.

Hva er NodeAI (GPU)

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

NodeAI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NodeAI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GPU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NodeAI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NodeAI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NodeAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NodeAI (GPU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NodeAI (GPU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NodeAI.

Sjekk NodeAIprisprognosen nå!

NodeAI (GPU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NodeAI (GPU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GPU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NodeAI (GPU)

Leter du etter hvordan du kjøperNodeAI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NodeAI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GPU til lokale valutaer

1 NodeAI(GPU) til VND
5,010.376
1 NodeAI(GPU) til AUD
A$0.287504
1 NodeAI(GPU) til GBP
0.140896
1 NodeAI(GPU) til EUR
0.16184
1 NodeAI(GPU) til USD
$0.1904
1 NodeAI(GPU) til MYR
RM0.79968
1 NodeAI(GPU) til TRY
7.878752
1 NodeAI(GPU) til JPY
¥27.9888
1 NodeAI(GPU) til ARS
ARS$280.824768
1 NodeAI(GPU) til RUB
15.8984
1 NodeAI(GPU) til INR
16.772336
1 NodeAI(GPU) til IDR
Rp3,173.332064
1 NodeAI(GPU) til KRW
265.920256
1 NodeAI(GPU) til PHP
10.854704
1 NodeAI(GPU) til EGP
￡E.9.169664
1 NodeAI(GPU) til BRL
R$1.011024
1 NodeAI(GPU) til CAD
C$0.260848
1 NodeAI(GPU) til BDT
23.179296
1 NodeAI(GPU) til NGN
284.602304
1 NodeAI(GPU) til COP
$743.75
1 NodeAI(GPU) til ZAR
R.3.299632
1 NodeAI(GPU) til UAH
7.867328
1 NodeAI(GPU) til TZS
T.Sh.471.285696
1 NodeAI(GPU) til VES
Bs31.0352
1 NodeAI(GPU) til CLP
$181.832
1 NodeAI(GPU) til PKR
Rs54.043136
1 NodeAI(GPU) til KZT
103.084464
1 NodeAI(GPU) til THB
฿6.05472
1 NodeAI(GPU) til TWD
NT$5.753888
1 NodeAI(GPU) til AED
د.إ0.698768
1 NodeAI(GPU) til CHF
Fr0.150416
1 NodeAI(GPU) til HKD
HK$1.479408
1 NodeAI(GPU) til AMD
֏72.86608
1 NodeAI(GPU) til MAD
.د.م1.717408
1 NodeAI(GPU) til MXN
$3.501456
1 NodeAI(GPU) til SAR
ريال0.714
1 NodeAI(GPU) til ETB
Br27.335728
1 NodeAI(GPU) til KES
KSh24.595872
1 NodeAI(GPU) til JOD
د.أ0.1349936
1 NodeAI(GPU) til PLN
0.689248
1 NodeAI(GPU) til RON
лв0.822528
1 NodeAI(GPU) til SEK
kr1.791664
1 NodeAI(GPU) til BGN
лв0.316064
1 NodeAI(GPU) til HUF
Ft63.254688
1 NodeAI(GPU) til CZK
3.937472
1 NodeAI(GPU) til KWD
د.ك0.058072
1 NodeAI(GPU) til ILS
0.634032
1 NodeAI(GPU) til BOB
Bs1.315664
1 NodeAI(GPU) til AZN
0.32368
1 NodeAI(GPU) til TJS
SM1.782144
1 NodeAI(GPU) til GEL
0.51408
1 NodeAI(GPU) til AOA
Kz173.562928
1 NodeAI(GPU) til BHD
.د.ب0.0717808
1 NodeAI(GPU) til BMD
$0.1904
1 NodeAI(GPU) til DKK
kr1.20904
1 NodeAI(GPU) til HNL
L4.990384
1 NodeAI(GPU) til MUR
8.632736
1 NodeAI(GPU) til NAD
$3.30344
1 NodeAI(GPU) til NOK
kr1.892576
1 NodeAI(GPU) til NZD
$0.32368
1 NodeAI(GPU) til PAB
B/.0.1904
1 NodeAI(GPU) til PGK
K0.795872
1 NodeAI(GPU) til QAR
ر.ق0.691152
1 NodeAI(GPU) til RSD
дин.18.988592
1 NodeAI(GPU) til UZS
soʻm2,350.615568
1 NodeAI(GPU) til ALL
L15.700384
1 NodeAI(GPU) til ANG
ƒ0.340816
1 NodeAI(GPU) til AWG
ƒ0.34272
1 NodeAI(GPU) til BBD
$0.3808
1 NodeAI(GPU) til BAM
KM0.316064
1 NodeAI(GPU) til BIF
Fr568.344
1 NodeAI(GPU) til BND
$0.243712
1 NodeAI(GPU) til BSD
$0.1904
1 NodeAI(GPU) til JMD
$30.542064
1 NodeAI(GPU) til KHR
764.657824
1 NodeAI(GPU) til KMF
Fr79.5872
1 NodeAI(GPU) til LAK
4,139.130352
1 NodeAI(GPU) til LKR
Rs57.592192
1 NodeAI(GPU) til MDL
L3.1416
1 NodeAI(GPU) til MGA
Ar842.476208
1 NodeAI(GPU) til MOP
P1.525104
1 NodeAI(GPU) til MVR
2.91312
1 NodeAI(GPU) til MWK
MK330.555344
1 NodeAI(GPU) til MZN
MT12.16656
1 NodeAI(GPU) til NPR
Rs26.831168
1 NodeAI(GPU) til PYG
1,359.8368
1 NodeAI(GPU) til RWF
Fr275.8896
1 NodeAI(GPU) til SBD
$1.56128
1 NodeAI(GPU) til SCR
2.728432
1 NodeAI(GPU) til SRD
$7.252336
1 NodeAI(GPU) til SVC
$1.666
1 NodeAI(GPU) til SZL
L3.30344
1 NodeAI(GPU) til TMT
m0.6664
1 NodeAI(GPU) til TND
د.ت0.554064
1 NodeAI(GPU) til TTD
$1.289008
1 NodeAI(GPU) til UGX
Sh667.9232
1 NodeAI(GPU) til XAF
Fr106.2432
1 NodeAI(GPU) til XCD
$0.51408
1 NodeAI(GPU) til XOF
Fr106.2432
1 NodeAI(GPU) til XPF
Fr19.2304
1 NodeAI(GPU) til BWP
P2.536128
1 NodeAI(GPU) til BZD
$0.382704
1 NodeAI(GPU) til CVE
$17.855712
1 NodeAI(GPU) til DJF
Fr33.7008
1 NodeAI(GPU) til DOP
$11.808608
1 NodeAI(GPU) til DZD
د.ج24.668224
1 NodeAI(GPU) til FJD
$0.4284
1 NodeAI(GPU) til GNF
Fr1,655.528
1 NodeAI(GPU) til GTQ
Q1.458464
1 NodeAI(GPU) til GYD
$39.848816
1 NodeAI(GPU) til ISK
kr23.0384

NodeAI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NodeAI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NodeAI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NodeAI

Hvor mye er NodeAI (GPU) verdt i dag?
Live GPU prisen i USD er 0.1904 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GPU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GPU til USD er $ 0.1904. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NodeAI?
Markedsverdien for GPU er $ 18.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GPU?
Den sirkulerende forsyningen av GPU er 98.07M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGPU ?
GPU oppnådde en ATH-pris på 2.892095702845763 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GPU?
GPU så en ATL-pris på 0.022616526503786424 USD.
Hva er handelsvolumet til GPU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GPU er $ 151.16K USD.
Vil GPU gå høyere i år?
GPU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GPU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:09:37 (UTC+8)

NodeAI (GPU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

GPU-til-USD-kalkulator

Beløp

GPU
GPU
USD
USD

1 GPU = 0.1904 USD

Handle GPU

GPUUSDT
$0.1904
$0.1904$0.1904
-0.57%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker