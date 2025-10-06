Alphabet Class A pris i dag

Sanntids Alphabet Class A (GOOGLON) pris i dag er $ 303.99, med en 1.29% endring de siste 24 timene. Nåværende GOOGLON til USD konverteringssats er $ 303.99 per GOOGLON.

Alphabet Class A rangerer for tiden som #1353 etter markedsverdi på $ 4.47M, med en sirkulerende forsyning på 14.69K GOOGLON. I løpet av de siste 24 timene GOOGLON har den blitt handlet mellom $ 298.64(laveste) og $ 304.62 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 306.05930469118766, mens tidenes laveste notering var $ 225.81003632470686.

Kortsiktig har GOOGLON beveget seg -0.03% i løpet av den siste timen og +3.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.48K.

Alphabet Class A (GOOGLON) Markedsinformasjon

Rangering No.1353 Markedsverdi $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M Volum (24 timer) $ 56.48K$ 56.48K $ 56.48K Fullt utvannet markedsverdi $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M Opplagsforsyning 14.69K 14.69K 14.69K Total forsyning 14,693.2967491 14,693.2967491 14,693.2967491 Offentlig blokkjede ETH

