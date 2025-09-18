Hva er Goatseus Maximus (GOAT)

Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

Goatseus Maximus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Goatseus Maximus (GOAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Goatseus Maximus (GOAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Goatseus Maximus.

Goatseus Maximus (GOAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Goatseus Maximus (GOAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GOAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Goatseus Maximus (GOAT)

Leter du etter hvordan du kjøperGoatseus Maximus? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Goatseus Maximus på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GOAT til lokale valutaer

Goatseus Maximus Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Goatseus Maximus, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Goatseus Maximus Hvor mye er Goatseus Maximus (GOAT) verdt i dag? Live GOAT prisen i USD er 0.09844 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GOAT-til-USD-pris? $ 0.09844 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GOAT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Goatseus Maximus? Markedsverdien for GOAT er $ 98.44M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GOAT? Den sirkulerende forsyningen av GOAT er 999.99M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGOAT ? GOAT oppnådde en ATH-pris på 1.3555157811784044 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GOAT? GOAT så en ATL-pris på 0.000019502896664627 USD . Hva er handelsvolumet til GOAT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GOAT er $ 904.76K USD . Vil GOAT gå høyere i år? GOAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GOAT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Goatseus Maximus (GOAT) Viktige bransjeoppdateringer

