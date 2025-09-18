Dagens Goatseus Maximus livepris er 0.09844 USD. Spor prisoppdateringer for GOAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Goatseus Maximus livepris er 0.09844 USD. Spor prisoppdateringer for GOAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Goatseus Maximus Logo

Goatseus Maximus Pris(GOAT)

1 GOAT til USD livepris:

$0.09844
$0.09844$0.09844
-8.12%1D
USD
Goatseus Maximus (GOAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:08:59 (UTC+8)

Goatseus Maximus (GOAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.09833
$ 0.09833$ 0.09833
24 timer lav
$ 0.111
$ 0.111$ 0.111
24 timer høy

$ 0.09833
$ 0.09833$ 0.09833

$ 0.111
$ 0.111$ 0.111

$ 1.3555157811784044
$ 1.3555157811784044$ 1.3555157811784044

$ 0.000019502896664627
$ 0.000019502896664627$ 0.000019502896664627

-3.15%

-8.12%

-1.96%

-1.96%

Goatseus Maximus (GOAT) sanntidsprisen er $ 0.09844. I løpet av de siste 24 timene har GOAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.09833 og et toppnivå på $ 0.111, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOAT er $ 1.3555157811784044, mens den rekordlave prisen er $ 0.000019502896664627.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOAT endret seg med -3.15% i løpet av den siste timen, -8.12% over 24 timer og -1.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Goatseus Maximus (GOAT) Markedsinformasjon

No.373

$ 98.44M
$ 98.44M$ 98.44M

$ 904.76K
$ 904.76K$ 904.76K

$ 98.44M
$ 98.44M$ 98.44M

999.99M
999.99M 999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,991,364.55554
999,991,364.55554 999,991,364.55554

99.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på Goatseus Maximus er $ 98.44M, med et 24-timers handelsvolum på $ 904.76K. Den sirkulerende forsyningen på GOAT er 999.99M, med en total tilgang på 999991364.55554. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.44M.

Goatseus Maximus (GOAT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Goatseus Maximus for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0086997-8.12%
30 dager$ +0.00776+8.55%
60 dager$ -0.04158-29.70%
90 dager$ +0.00581+6.27%
Goatseus Maximus Prisendring i dag

I dag registrerte GOAT en endring på $ -0.0086997 (-8.12%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Goatseus Maximus 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00776 (+8.55%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Goatseus Maximus 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GOAT en endring på $ -0.04158 (-29.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Goatseus Maximus 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00581+6.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Goatseus Maximus (GOAT)?

Sjekk ut Goatseus Maximus Prishistorikk-siden nå.

Hva er Goatseus Maximus (GOAT)

Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

Goatseus Maximus er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Goatseus Maximus investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GOAT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Goatseus Maximus på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Goatseus Maximus kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Goatseus Maximus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Goatseus Maximus (GOAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Goatseus Maximus (GOAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Goatseus Maximus.

Sjekk Goatseus Maximusprisprognosen nå!

Goatseus Maximus (GOAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Goatseus Maximus (GOAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GOAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Goatseus Maximus (GOAT)

Leter du etter hvordan du kjøperGoatseus Maximus? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Goatseus Maximus på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GOAT til lokale valutaer

Goatseus Maximus Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Goatseus Maximus, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Goatseus Maximus nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Goatseus Maximus

Hvor mye er Goatseus Maximus (GOAT) verdt i dag?
Live GOAT prisen i USD er 0.09844 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GOAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GOAT til USD er $ 0.09844. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Goatseus Maximus?
Markedsverdien for GOAT er $ 98.44M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GOAT?
Den sirkulerende forsyningen av GOAT er 999.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGOAT ?
GOAT oppnådde en ATH-pris på 1.3555157811784044 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GOAT?
GOAT så en ATL-pris på 0.000019502896664627 USD.
Hva er handelsvolumet til GOAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GOAT er $ 904.76K USD.
Vil GOAT gå høyere i år?
GOAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GOAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:08:59 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

