Goatseus Maximus-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Goatseus Maximus (GOAT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Goatseus Maximus potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.09636 i 2025. Goatseus Maximus (GOAT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Goatseus Maximus potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.101178 i 2026. Goatseus Maximus (GOAT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOAT for 2027 $ 0.106236 med en 10.25% vekstrate. Goatseus Maximus (GOAT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOAT for 2028 $ 0.111548 med en 15.76% vekstrate. Goatseus Maximus (GOAT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOAT for 2029 $ 0.117126 med en 21.55% vekstrate. Goatseus Maximus (GOAT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOAT for 2030 $ 0.122982 med en 27.63% vekstrate. Goatseus Maximus (GOAT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Goatseus Maximus potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.200325. Goatseus Maximus (GOAT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Goatseus Maximus potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.326309.

2026 $ 0.101178 5.00%

2027 $ 0.106236 10.25%

2028 $ 0.111548 15.76%

2029 $ 0.117126 21.55%

2030 $ 0.122982 27.63%

2031 $ 0.129131 34.01%

2032 $ 0.135588 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.142367 47.75%

2034 $ 0.149485 55.13%

2035 $ 0.156960 62.89%

2036 $ 0.164808 71.03%

2037 $ 0.173048 79.59%

2038 $ 0.181701 88.56%

2039 $ 0.190786 97.99%

2040 $ 0.200325 107.89% Vis mer Kortsiktig Goatseus Maximus-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.09636 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.096373 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.096452 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.096756 0.41% Goatseus Maximus (GOAT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GOAT September 21, 2025(I dag) er $0.09636 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Goatseus Maximus (GOAT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GOAT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.096373 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Goatseus Maximus (GOAT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GOAT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.096452 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Goatseus Maximus (GOAT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GOAT $0.096756 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Goatseus Maximus prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.09636$ 0.09636 $ 0.09636 Prisendring (24 t) -1.24% Markedsverdi $ 96.36M$ 96.36M $ 96.36M Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Volum (24 timer) $ 560.01K$ 560.01K $ 560.01K Volum (24 timer) -- Den siste GOAT-prisen er $ 0.09636. Den har en 24-timers endring på -1.24%, med et 24-timers handelsvolum på $ 560.01K. Videre har GOAT en sirkulerende forsyning på 999.99M og total markedsverdi på $ 96.36M. Se GOAT livepris

Goatseus Maximus Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Goatseus Maximus direktepris, er gjeldende pris for Goatseus Maximus 0.09636USD. Den sirkulerende forsyningen av Goatseus Maximus(GOAT) er 0.00 GOAT , som gir den en markedsverdi på $96.36M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.02% $ -0.002570 $ 0.10199 $ 0.095

7 dager -0.14% $ -0.015979 $ 0.11519 $ 0.094

30 dager 0.09% $ 0.008199 $ 0.13 $ 0.06869 24-timers ytelse De siste 24 timene har Goatseus Maximus vist en prisbevegelse på $-0.002570 , noe som gjenspeiler en -0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Goatseus Maximus handlet på en topp på $0.11519 og en bunn på $0.094 . Det så en prisendring på -0.14% . Denne nylige trenden viser potensialet til GOAT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Goatseus Maximus opplevd en 0.09% endring, som gjenspeiler omtrent $0.008199 av dens verdi. Dette indikerer at GOAT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Goatseus Maximus prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full GOAT prishistorikk

Hvordan fungerer Goatseus Maximus (GOAT) prisforutsigelsesmodul? Goatseus Maximus-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GOAT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Goatseus Maximus det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GOAT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Goatseus Maximus. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GOAT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GOAT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Goatseus Maximus.

Hvorfor er GOAT-prisforutsigelse viktig?

GOAT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GOAT nå? I følge dine forutsigelser vil GOAT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GOAT neste måned? I følge Goatseus Maximus (GOAT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GOAT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GOAT koste i 2026? Prisen på 1 Goatseus Maximus (GOAT) i dag er $0.09636 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GOAT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GOAT i 2027? Goatseus Maximus (GOAT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GOAT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GOAT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Goatseus Maximus (GOAT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GOAT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Goatseus Maximus (GOAT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GOAT koste i 2030? Prisen på 1 Goatseus Maximus (GOAT) i dag er $0.09636 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GOAT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GOAT i 2040? Goatseus Maximus (GOAT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GOAT innen 2040. Registrer deg nå