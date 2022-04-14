Giant Mammoth (GMMT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Giant Mammoth (GMMT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Giant Mammoth (GMMT) Informasjon Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation. Offisiell nettside: https://gmmtchain.io/ Teknisk dokument: https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_v3_en.pdf Blokkutforsker: https://scan.gmmtchain.io/ Kjøp GMMT nå!

Giant Mammoth (GMMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Giant Mammoth (GMMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.77M $ 13.77M $ 13.77M Total forsyning: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Sirkulerende forsyning: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.17M $ 40.17M $ 40.17M All-time high: $ 3.375 $ 3.375 $ 3.375 All-Time Low: $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 Nåværende pris: $ 0.008034 $ 0.008034 $ 0.008034 Lær mer om Giant Mammoth (GMMT) pris

Giant Mammoth (GMMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Giant Mammoth (GMMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GMMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GMMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GMMTs tokenomics, kan du utforske GMMT tokenets livepris!

