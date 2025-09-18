Dagens Giant Mammoth livepris er 0.008632 USD. Spor prisoppdateringer for GMMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GMMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Giant Mammoth livepris er 0.008632 USD. Spor prisoppdateringer for GMMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GMMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Giant Mammoth (GMMT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:52:44 (UTC+8)

Giant Mammoth (GMMT) Prisinformasjon (USD)

Giant Mammoth (GMMT) sanntidsprisen er $ 0.008632. I løpet av de siste 24 timene har GMMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.008536 og et toppnivå på $ 0.009576, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GMMT er $ 4.087433452032132, mens den rekordlave prisen er $ 0.003128621958182126.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GMMT endret seg med -2.93% i løpet av den siste timen, -3.13% over 24 timer og +2.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Giant Mammoth (GMMT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Giant Mammoth er $ 14.79M, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.13K. Den sirkulerende forsyningen på GMMT er 1.71B, med en total tilgang på 2081369090. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.16M.

Giant Mammoth (GMMT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Giant Mammoth for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00027872-3.13%
30 dager$ +0.001492+20.89%
60 dager$ +0.004899+131.23%
90 dager$ +0.003995+86.15%
Giant Mammoth Prisendring i dag

I dag registrerte GMMT en endring på $ -0.00027872 (-3.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Giant Mammoth 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.001492 (+20.89%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Giant Mammoth 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GMMT en endring på $ +0.004899 (+131.23%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Giant Mammoth 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.003995+86.15% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Giant Mammoth (GMMT)?

Sjekk ut Giant Mammoth Prishistorikk-siden nå.

Hva er Giant Mammoth (GMMT)

Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

Giant Mammoth er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Giant Mammoth investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GMMT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Giant Mammoth på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Giant Mammoth kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Giant Mammoth Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Giant Mammoth (GMMT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Giant Mammoth (GMMT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Giant Mammoth.

Sjekk Giant Mammothprisprognosen nå!

Giant Mammoth (GMMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Giant Mammoth (GMMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GMMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Giant Mammoth (GMMT)

Leter du etter hvordan du kjøperGiant Mammoth? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Giant Mammoth på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GMMT til lokale valutaer

Giant Mammoth Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Giant Mammoth, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Giant Mammoth nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Giant Mammoth

Hvor mye er Giant Mammoth (GMMT) verdt i dag?
Live GMMT prisen i USD er 0.008632 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GMMT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GMMT til USD er $ 0.008632. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Giant Mammoth?
Markedsverdien for GMMT er $ 14.79M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GMMT?
Den sirkulerende forsyningen av GMMT er 1.71B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGMMT ?
GMMT oppnådde en ATH-pris på 4.087433452032132 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GMMT?
GMMT så en ATL-pris på 0.003128621958182126 USD.
Hva er handelsvolumet til GMMT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GMMT er $ 59.13K USD.
Vil GMMT gå høyere i år?
GMMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GMMT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:52:44 (UTC+8)

Giant Mammoth (GMMT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

