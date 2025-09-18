Hva er Moonbeam (GLMR)

Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking.

Moonbeam Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Moonbeam (GLMR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Moonbeam (GLMR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Moonbeam.

Sjekk Moonbeamprisprognosen nå!

Moonbeam (GLMR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Moonbeam (GLMR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GLMR tokenets omfattende tokenomics nå!

Moonbeam Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Moonbeam, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Moonbeam Hvor mye er Moonbeam (GLMR) verdt i dag? Live GLMR prisen i USD er 0.06689 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GLMR-til-USD-pris? $ 0.06689 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GLMR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Moonbeam? Markedsverdien for GLMR er $ 67.65M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GLMR? Den sirkulerende forsyningen av GLMR er 1.01B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGLMR ? GLMR oppnådde en ATH-pris på 29.841004580152095 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GLMR? GLMR så en ATL-pris på 0.05395352118281602 USD . Hva er handelsvolumet til GLMR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GLMR er $ 688.01K USD . Vil GLMR gå høyere i år? GLMR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GLMR prisprognosen for en mer grundig analyse.

Moonbeam (GLMR) Viktige bransjeoppdateringer

