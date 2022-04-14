Moonbeam (GLMR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Moonbeam (GLMR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Moonbeam (GLMR) Informasjon Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking. Offisiell nettside: https://moonbeam.network/ Teknisk dokument: https://docs.moonbeam.network/ Blokkutforsker: https://moonscan.io/ Kjøp GLMR nå!

Moonbeam (GLMR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moonbeam (GLMR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 64.00M $ 64.00M $ 64.00M Total forsyning: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B Sirkulerende forsyning: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75.36M $ 75.36M $ 75.36M All-time high: $ 20.06 $ 20.06 $ 20.06 All-Time Low: $ 0.05395352118281602 $ 0.05395352118281602 $ 0.05395352118281602 Nåværende pris: $ 0.06313 $ 0.06313 $ 0.06313 Lær mer om Moonbeam (GLMR) pris

Moonbeam (GLMR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moonbeam (GLMR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLMR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLMR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLMRs tokenomics, kan du utforske GLMR tokenets livepris!

Moonbeam (GLMR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GLMR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GLMR nå!

GLMR prisforutsigelse Vil du vite hvor GLMR kan være på vei? Vår GLMR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GLMR tokenets prisforutsigelse nå!

