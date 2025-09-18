Dagens GIGACHAD livepris er 0.01203 USD. Spor prisoppdateringer for GIGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GIGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GIGACHAD livepris er 0.01203 USD. Spor prisoppdateringer for GIGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GIGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

GIGACHAD Pris(GIGA)

1 GIGA til USD livepris:

$0.01203
+1.09%1D
USD
GIGACHAD (GIGA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:21:51 (UTC+8)

GIGACHAD (GIGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01178
24 timer lav
$ 0.01325
24 timer høy

$ 0.01178
$ 0.01325
$ 0.09511039750207428
$ 0.000001831035084425
+1.94%

+1.09%

-6.09%

-6.09%

GIGACHAD (GIGA) sanntidsprisen er $ 0.01203. I løpet av de siste 24 timene har GIGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01178 og et toppnivå på $ 0.01325, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GIGA er $ 0.09511039750207428, mens den rekordlave prisen er $ 0.000001831035084425.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GIGA endret seg med +1.94% i løpet av den siste timen, +1.09% over 24 timer og -6.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GIGACHAD (GIGA) Markedsinformasjon

No.348

$ 111.91M
$ 30.82K
$ 120.30M
9.30B
10,000,000,000
9,603,935,545.16
93.02%

SOL

Nåværende markedsverdi på GIGACHAD er $ 111.91M, med et 24-timers handelsvolum på $ 30.82K. Den sirkulerende forsyningen på GIGA er 9.30B, med en total tilgang på 9603935545.16. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 120.30M.

GIGACHAD (GIGA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene GIGACHAD for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001297+1.09%
30 dager$ -0.00081-6.31%
60 dager$ -0.01023-45.96%
90 dager$ -0.00457-27.54%
GIGACHAD Prisendring i dag

I dag registrerte GIGA en endring på $ +0.0001297 (+1.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GIGACHAD 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00081 (-6.31%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GIGACHAD 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GIGA en endring på $ -0.01023 (-45.96%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GIGACHAD 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00457-27.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for GIGACHAD (GIGA)?

Sjekk ut GIGACHAD Prishistorikk-siden nå.

Hva er GIGACHAD (GIGA)

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

GIGACHAD er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GIGACHAD investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GIGA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om GIGACHAD på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GIGACHAD kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GIGACHAD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GIGACHAD (GIGA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GIGACHAD (GIGA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GIGACHAD.

Sjekk GIGACHADprisprognosen nå!

GIGACHAD (GIGA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GIGACHAD (GIGA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GIGA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GIGACHAD (GIGA)

Leter du etter hvordan du kjøperGIGACHAD? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GIGACHAD på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GIGA til lokale valutaer

GIGACHAD Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GIGACHAD, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell GIGACHAD nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om GIGACHAD

Hvor mye er GIGACHAD (GIGA) verdt i dag?
Live GIGA prisen i USD er 0.01203 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GIGA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GIGA til USD er $ 0.01203. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GIGACHAD?
Markedsverdien for GIGA er $ 111.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GIGA?
Den sirkulerende forsyningen av GIGA er 9.30B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGIGA ?
GIGA oppnådde en ATH-pris på 0.09511039750207428 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GIGA?
GIGA så en ATL-pris på 0.000001831035084425 USD.
Hva er handelsvolumet til GIGA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GIGA er $ 30.82K USD.
Vil GIGA gå høyere i år?
GIGA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GIGA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:21:51 (UTC+8)

GIGACHAD (GIGA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

