GIGACHAD (GIGA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GIGACHAD (GIGA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GIGACHAD (GIGA) Informasjon GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project. Offisiell nettside: https://www.gigachadsolana.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/63LfDmNb3MQ8mw9MtZ2To9bEA2M71kZUUGq5tiJxcqj9 Kjøp GIGA nå!

GIGACHAD (GIGA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GIGACHAD (GIGA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 105.30M $ 105.30M $ 105.30M Total forsyning: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B Sirkulerende forsyning: $ 9.30B $ 9.30B $ 9.30B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 113.20M $ 113.20M $ 113.20M All-time high: $ 0.0963 $ 0.0963 $ 0.0963 All-Time Low: $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 Nåværende pris: $ 0.01132 $ 0.01132 $ 0.01132 Lær mer om GIGACHAD (GIGA) pris

GIGACHAD (GIGA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GIGACHAD (GIGA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GIGA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GIGA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GIGAs tokenomics, kan du utforske GIGA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GIGA Interessert i å legge til GIGACHAD (GIGA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GIGA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GIGA på MEXC nå!

GIGACHAD (GIGA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GIGA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GIGA nå!

GIGA prisforutsigelse Vil du vite hvor GIGA kan være på vei? Vår GIGA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GIGA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!