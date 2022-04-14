Governance Health (GHT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Governance Health (GHT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Governance Health (GHT) Informasjon HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition. Offisiell nettside: https://heal3.com/ Teknisk dokument: https://heal3.com/docs/whitepapers/en/v2.0.pdf Blokkutforsker: https://soneium.blockscout.com/token/0xcb46843Fe775EEC8499ccf18fb48B915A3Dae207 Kjøp GHT nå!

Governance Health (GHT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Governance Health (GHT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.63M $ 27.63M $ 27.63M All-time high: $ 1.72984 $ 1.72984 $ 1.72984 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.05526 $ 0.05526 $ 0.05526 Lær mer om Governance Health (GHT) pris

Governance Health (GHT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Governance Health (GHT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GHT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GHT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GHTs tokenomics, kan du utforske GHT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GHT Interessert i å legge til Governance Health (GHT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GHT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GHT på MEXC nå!

Governance Health (GHT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GHT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GHT nå!

GHT prisforutsigelse Vil du vite hvor GHT kan være på vei? Vår GHT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GHT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!