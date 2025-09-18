Hva er Governance Health (GHT)

HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition.

Governance Health (GHT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Governance Health (GHT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GHT tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Governance Health, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Governance Health Hvor mye er Governance Health (GHT) verdt i dag? Live GHT prisen i USD er 0.05613 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GHT-til-USD-pris? $ 0.05613 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GHT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Governance Health? Markedsverdien for GHT er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GHT? Den sirkulerende forsyningen av GHT er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGHT ? GHT oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GHT? GHT så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til GHT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GHT er $ 2.26K USD . Vil GHT gå høyere i år? GHT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GHT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Governance Health (GHT) Viktige bransjeoppdateringer

