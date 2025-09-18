Dagens Governance Health livepris er 0.05613 USD. Spor prisoppdateringer for GHT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GHT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Governance Health livepris er 0.05613 USD. Spor prisoppdateringer for GHT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GHT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Governance Health Pris(GHT)

$0.05613
-13.29%1D
Governance Health (GHT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:08:15 (UTC+8)

Governance Health (GHT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.055
24 timer lav
$ 0.06474
24 timer høy

$ 0.055
$ 0.06474
--
--
0.00%

-13.29%

+4.56%

+4.56%

Governance Health (GHT) sanntidsprisen er $ 0.05613. I løpet av de siste 24 timene har GHT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.055 og et toppnivå på $ 0.06474, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GHT er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GHT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -13.29% over 24 timer og +4.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Governance Health (GHT) Markedsinformasjon

--
$ 2.26K
$ 28.07M
--
500,000,000
SONEIUM

Nåværende markedsverdi på Governance Health er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.26K. Den sirkulerende forsyningen på GHT er --, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.07M.

Governance Health (GHT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Governance Health for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.008603-13.29%
30 dager$ -0.00519-8.47%
60 dager$ -0.00599-9.65%
90 dager$ +0.01121+24.95%
Governance Health Prisendring i dag

I dag registrerte GHT en endring på $ -0.008603 (-13.29%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Governance Health 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00519 (-8.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Governance Health 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GHT en endring på $ -0.00599 (-9.65%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Governance Health 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01121+24.95% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Governance Health (GHT)?

Sjekk ut Governance Health Prishistorikk-siden nå.

Hva er Governance Health (GHT)

HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition.

Governance Health er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Governance Health investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GHT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Governance Health på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Governance Health kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Governance Health Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Governance Health (GHT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Governance Health (GHT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Governance Health.

Sjekk Governance Healthprisprognosen nå!

Governance Health (GHT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Governance Health (GHT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GHT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Governance Health (GHT)

Leter du etter hvordan du kjøperGovernance Health? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Governance Health på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GHT til lokale valutaer

1 Governance Health(GHT) til VND
1,477.06095
1 Governance Health(GHT) til AUD
A$0.0847563
1 Governance Health(GHT) til GBP
0.0415362
1 Governance Health(GHT) til EUR
0.0477105
1 Governance Health(GHT) til USD
$0.05613
1 Governance Health(GHT) til MYR
RM0.235746
1 Governance Health(GHT) til TRY
2.3209755
1 Governance Health(GHT) til JPY
¥8.25111
1 Governance Health(GHT) til ARS
ARS$82.7872596
1 Governance Health(GHT) til RUB
4.670016
1 Governance Health(GHT) til INR
4.9444917
1 Governance Health(GHT) til IDR
Rp935.4996258
1 Governance Health(GHT) til KRW
78.3934032
1 Governance Health(GHT) til PHP
3.2027778
1 Governance Health(GHT) til EGP
￡E.2.7032208
1 Governance Health(GHT) til BRL
R$0.2986116
1 Governance Health(GHT) til CAD
C$0.0768981
1 Governance Health(GHT) til BDT
6.8332662
1 Governance Health(GHT) til NGN
83.9008788
1 Governance Health(GHT) til COP
$218.4046365
1 Governance Health(GHT) til ZAR
R.0.9738555
1 Governance Health(GHT) til UAH
2.3192916
1 Governance Health(GHT) til TZS
T.Sh.138.9352212
1 Governance Health(GHT) til VES
Bs9.14919
1 Governance Health(GHT) til CLP
$53.60415
1 Governance Health(GHT) til PKR
Rs15.9319392
1 Governance Health(GHT) til KZT
30.3893433
1 Governance Health(GHT) til THB
฿1.7871792
1 Governance Health(GHT) til TWD
NT$1.6962486
1 Governance Health(GHT) til AED
د.إ0.2059971
1 Governance Health(GHT) til CHF
Fr0.0443427
1 Governance Health(GHT) til HKD
HK$0.4361301
1 Governance Health(GHT) til AMD
֏21.480951
1 Governance Health(GHT) til MAD
.د.م0.5062926
1 Governance Health(GHT) til MXN
$1.0299855
1 Governance Health(GHT) til SAR
ريال0.2104875
1 Governance Health(GHT) til ETB
Br8.0585841
1 Governance Health(GHT) til KES
KSh7.2508734
1 Governance Health(GHT) til JOD
د.أ0.03979617
1 Governance Health(GHT) til PLN
0.2031906
1 Governance Health(GHT) til RON
лв0.2419203
1 Governance Health(GHT) til SEK
kr0.527622
1 Governance Health(GHT) til BGN
лв0.0931758
1 Governance Health(GHT) til HUF
Ft18.6536829
1 Governance Health(GHT) til CZK
1.1596458
1 Governance Health(GHT) til KWD
د.ك0.01711965
1 Governance Health(GHT) til ILS
0.1869129
1 Governance Health(GHT) til BOB
Bs0.3878583
1 Governance Health(GHT) til AZN
0.095421
1 Governance Health(GHT) til TJS
SM0.5253768
1 Governance Health(GHT) til GEL
0.151551
1 Governance Health(GHT) til AOA
Kz51.1664241
1 Governance Health(GHT) til BHD
.د.ب0.02116101
1 Governance Health(GHT) til BMD
$0.05613
1 Governance Health(GHT) til DKK
kr0.3558642
1 Governance Health(GHT) til HNL
L1.4711673
1 Governance Health(GHT) til MUR
2.5449342
1 Governance Health(GHT) til NAD
$0.9738555
1 Governance Health(GHT) til NOK
kr0.5573709
1 Governance Health(GHT) til NZD
$0.095421
1 Governance Health(GHT) til PAB
B/.0.05613
1 Governance Health(GHT) til PGK
K0.2346234
1 Governance Health(GHT) til QAR
ر.ق0.2037519
1 Governance Health(GHT) til RSD
дин.5.5939158
1 Governance Health(GHT) til UZS
soʻm692.9624571
1 Governance Health(GHT) til ALL
L4.6284798
1 Governance Health(GHT) til ANG
ƒ0.1004727
1 Governance Health(GHT) til AWG
ƒ0.101034
1 Governance Health(GHT) til BBD
$0.11226
1 Governance Health(GHT) til BAM
KM0.0931758
1 Governance Health(GHT) til BIF
Fr167.54805
1 Governance Health(GHT) til BND
$0.0718464
1 Governance Health(GHT) til BSD
$0.05613
1 Governance Health(GHT) til JMD
$9.0038133
1 Governance Health(GHT) til KHR
225.4214478
1 Governance Health(GHT) til KMF
Fr23.46234
1 Governance Health(GHT) til LAK
1,220.2173669
1 Governance Health(GHT) til LKR
Rs16.9782024
1 Governance Health(GHT) til MDL
L0.926145
1 Governance Health(GHT) til MGA
Ar248.3623401
1 Governance Health(GHT) til MOP
P0.4496013
1 Governance Health(GHT) til MVR
0.858789
1 Governance Health(GHT) til MWK
MK97.4478543
1 Governance Health(GHT) til MZN
MT3.586707
1 Governance Health(GHT) til NPR
Rs7.9098396
1 Governance Health(GHT) til PYG
400.88046
1 Governance Health(GHT) til RWF
Fr81.33237
1 Governance Health(GHT) til SBD
$0.460266
1 Governance Health(GHT) til SCR
0.8542986
1 Governance Health(GHT) til SRD
$2.1379917
1 Governance Health(GHT) til SVC
$0.4911375
1 Governance Health(GHT) til SZL
L0.9738555
1 Governance Health(GHT) til TMT
m0.196455
1 Governance Health(GHT) til TND
د.ت0.1633383
1 Governance Health(GHT) til TTD
$0.3800001
1 Governance Health(GHT) til UGX
Sh196.90404
1 Governance Health(GHT) til XAF
Fr31.32054
1 Governance Health(GHT) til XCD
$0.151551
1 Governance Health(GHT) til XOF
Fr31.32054
1 Governance Health(GHT) til XPF
Fr5.66913
1 Governance Health(GHT) til BWP
P0.7476516
1 Governance Health(GHT) til BZD
$0.1128213
1 Governance Health(GHT) til CVE
$5.2638714
1 Governance Health(GHT) til DJF
Fr9.99114
1 Governance Health(GHT) til DOP
$3.4811826
1 Governance Health(GHT) til DZD
د.ج7.2705189
1 Governance Health(GHT) til FJD
$0.1262925
1 Governance Health(GHT) til GNF
Fr488.05035
1 Governance Health(GHT) til GTQ
Q0.4299558
1 Governance Health(GHT) til GYD
$11.7474477
1 Governance Health(GHT) til ISK
kr6.79173

Governance Health Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Governance Health, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Governance Health nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Governance Health

Hvor mye er Governance Health (GHT) verdt i dag?
Live GHT prisen i USD er 0.05613 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GHT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GHT til USD er $ 0.05613. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Governance Health?
Markedsverdien for GHT er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GHT?
Den sirkulerende forsyningen av GHT er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGHT ?
GHT oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GHT?
GHT så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til GHT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GHT er $ 2.26K USD.
Vil GHT gå høyere i år?
GHT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GHT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:08:15 (UTC+8)

Governance Health (GHT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

