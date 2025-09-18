Dagens Games for a living livepris er 0.00411 USD. Spor prisoppdateringer for GFAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GFAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Games for a living livepris er 0.00411 USD. Spor prisoppdateringer for GFAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GFAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Games for a living Pris(GFAL)

$0.004109
-0.24%1D
Games for a living (GFAL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:21:43 (UTC+8)

Games for a living (GFAL) Prisinformasjon (USD)

$ 0.004049
24 timer lav
$ 0.00421
24 timer høy

-0.51%

-0.24%

-11.77%

-11.77%

Games for a living (GFAL) sanntidsprisen er $ 0.00411. I løpet av de siste 24 timene har GFAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004049 og et toppnivå på $ 0.00421, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GFAL er $ 0.04893349647156967, mens den rekordlave prisen er $ 0.002948017468774518.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GFAL endret seg med -0.51% i løpet av den siste timen, -0.24% over 24 timer og -11.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Games for a living (GFAL) Markedsinformasjon

No.1063

$ 14.13M
$ 64.87K
$ 41.10M
3.44B
10,000,000,000
10,000,000,000
34.38%

BSC

Nåværende markedsverdi på Games for a living er $ 14.13M, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.87K. Den sirkulerende forsyningen på GFAL er 3.44B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.10M.

Games for a living (GFAL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Games for a living for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000989-0.24%
30 dager$ -0.002061-33.40%
60 dager$ -0.000642-13.52%
90 dager$ +0.000421+11.41%
Games for a living Prisendring i dag

I dag registrerte GFAL en endring på $ -0.00000989 (-0.24%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Games for a living 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.002061 (-33.40%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Games for a living 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GFAL en endring på $ -0.000642 (-13.52%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Games for a living 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000421+11.41% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Games for a living (GFAL)?

Sjekk ut Games for a living Prishistorikk-siden nå.

Hva er Games for a living (GFAL)

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

Games for a living er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Games for a living investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GFAL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Games for a living på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Games for a living kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Games for a living Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Games for a living (GFAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Games for a living (GFAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Games for a living.

Sjekk Games for a livingprisprognosen nå!

Games for a living (GFAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Games for a living (GFAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GFAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Games for a living (GFAL)

Leter du etter hvordan du kjøperGames for a living? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Games for a living på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GFAL til lokale valutaer

Games for a living Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Games for a living, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Games for a living

Hvor mye er Games for a living (GFAL) verdt i dag?
Live GFAL prisen i USD er 0.00411 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GFAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GFAL til USD er $ 0.00411. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Games for a living?
Markedsverdien for GFAL er $ 14.13M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GFAL?
Den sirkulerende forsyningen av GFAL er 3.44B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGFAL ?
GFAL oppnådde en ATH-pris på 0.04893349647156967 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GFAL?
GFAL så en ATL-pris på 0.002948017468774518 USD.
Hva er handelsvolumet til GFAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GFAL er $ 64.87K USD.
Vil GFAL gå høyere i år?
GFAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GFAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:21:43 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

