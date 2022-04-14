Games for a living (GFAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Games for a living (GFAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Games for a living (GFAL) Informasjon The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games. Offisiell nettside: https://gamesforaliving.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.gamesforaliving.com/ Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949 Kjøp GFAL nå!

Games for a living (GFAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Games for a living (GFAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.72M $ 14.72M $ 14.72M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.80M $ 42.80M $ 42.80M All-time high: $ 0.0496 $ 0.0496 $ 0.0496 All-Time Low: $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 Nåværende pris: $ 0.00428 $ 0.00428 $ 0.00428 Lær mer om Games for a living (GFAL) pris

Games for a living (GFAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Games for a living (GFAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GFAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GFAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GFALs tokenomics, kan du utforske GFAL tokenets livepris!

