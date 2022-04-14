GoldBrick (GBCK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GoldBrick (GBCK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GoldBrick (GBCK) Informasjon State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space. At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience. Offisiell nettside: https://www.state1.io Teknisk dokument: https://state1.docsend.com/view/3zhbpjckg3ikjhit Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xdf5c227aB75D309D46fB9Df0F7Fa043e4534d2aB Kjøp GBCK nå!

GoldBrick (GBCK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GoldBrick (GBCK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M All-time high: $ 0.225 $ 0.225 $ 0.225 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.01841 $ 0.01841 $ 0.01841 Lær mer om GoldBrick (GBCK) pris

GoldBrick (GBCK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GoldBrick (GBCK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GBCK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GBCK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GBCKs tokenomics, kan du utforske GBCK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GBCK Interessert i å legge til GoldBrick (GBCK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GBCK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GBCK på MEXC nå!

GoldBrick (GBCK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GBCK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GBCK nå!

GBCK prisforutsigelse Vil du vite hvor GBCK kan være på vei? Vår GBCK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GBCK tokenets prisforutsigelse nå!

