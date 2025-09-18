Hva er GoldBrick (GBCK)

State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space. At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience.

Folk spør også: Andre spørsmål om GoldBrick Hvor mye er GoldBrick (GBCK) verdt i dag? Live GBCK prisen i USD er 0.018873 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GBCK-til-USD-pris? $ 0.018873 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GBCK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for GoldBrick? Markedsverdien for GBCK er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GBCK? Den sirkulerende forsyningen av GBCK er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGBCK ? GBCK oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GBCK? GBCK så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til GBCK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GBCK er $ 102.78K USD . Vil GBCK gå høyere i år? GBCK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GBCK prisprognosen for en mer grundig analyse.

GoldBrick (GBCK) Viktige bransjeoppdateringer

