Dagens GoldBrick livepris er 0.018873 USD. Spor prisoppdateringer for GBCK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GBCK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 GBCK til USD livepris:

$0.018868
$0.018868$0.018868
-1.16%1D
USD
GoldBrick (GBCK) Live prisdiagram
GoldBrick (GBCK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01866
$ 0.01866$ 0.01866
24 timer lav
$ 0.019093
$ 0.019093$ 0.019093
24 timer høy

$ 0.01866
$ 0.01866$ 0.01866

$ 0.019093
$ 0.019093$ 0.019093

--
----

--
----

+0.04%

-1.16%

+63.03%

+63.03%

GoldBrick (GBCK) sanntidsprisen er $ 0.018873. I løpet av de siste 24 timene har GBCK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01866 og et toppnivå på $ 0.019093, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GBCK er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GBCK endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -1.16% over 24 timer og +63.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GoldBrick (GBCK) Markedsinformasjon

--
----

$ 102.78K
$ 102.78K$ 102.78K

$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M

--
----

150,000,000
150,000,000 150,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på GoldBrick er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 102.78K. Den sirkulerende forsyningen på GBCK er --, med en total tilgang på 150000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.83M.

GoldBrick (GBCK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene GoldBrick for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00022144-1.16%
30 dager$ +0.008058+74.50%
60 dager$ +0.012866+214.18%
90 dager$ +0.009885+109.97%
GoldBrick Prisendring i dag

I dag registrerte GBCK en endring på $ -0.00022144 (-1.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GoldBrick 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.008058 (+74.50%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GoldBrick 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GBCK en endring på $ +0.012866 (+214.18%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GoldBrick 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.009885+109.97% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for GoldBrick (GBCK)?

Sjekk ut GoldBrick Prishistorikk-siden nå.

Hva er GoldBrick (GBCK)

State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space. At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience.

GoldBrick er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GoldBrick investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GBCK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om GoldBrick på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GoldBrick kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GoldBrick Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GoldBrick (GBCK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GoldBrick (GBCK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GoldBrick.

Sjekk GoldBrickprisprognosen nå!

GoldBrick (GBCK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GoldBrick (GBCK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GBCK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GoldBrick (GBCK)

Leter du etter hvordan du kjøperGoldBrick? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GoldBrick på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GBCK til lokale valutaer

GoldBrick Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GoldBrick, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell GoldBrick nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om GoldBrick

Hvor mye er GoldBrick (GBCK) verdt i dag?
Live GBCK prisen i USD er 0.018873 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GBCK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GBCK til USD er $ 0.018873. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GoldBrick?
Markedsverdien for GBCK er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GBCK?
Den sirkulerende forsyningen av GBCK er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGBCK ?
GBCK oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GBCK?
GBCK så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til GBCK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GBCK er $ 102.78K USD.
Vil GBCK gå høyere i år?
GBCK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GBCK prisprognosen for en mer grundig analyse.
GoldBrick (GBCK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

