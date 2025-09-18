Dagens GAME by Virtuals livepris er 0.01551 USD. Spor prisoppdateringer for GAMEVIRTUAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GAMEVIRTUAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GAME by Virtuals livepris er 0.01551 USD. Spor prisoppdateringer for GAMEVIRTUAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GAMEVIRTUAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GAMEVIRTUAL

GAMEVIRTUAL Prisinformasjon

GAMEVIRTUAL Offisiell nettside

GAMEVIRTUAL tokenomics

GAMEVIRTUAL Prisprognose

GAMEVIRTUAL-historikk

GAMEVIRTUAL Kjøpeguide

GAMEVIRTUAL-til-fiat-valutakonverter

GAMEVIRTUAL Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

GAME by Virtuals Logo

GAME by Virtuals Pris(GAMEVIRTUAL)

1 GAMEVIRTUAL til USD livepris:

$0.0155
$0.0155$0.0155
+0.25%1D
USD
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:21:00 (UTC+8)

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01534
$ 0.01534$ 0.01534
24 timer lav
$ 0.018
$ 0.018$ 0.018
24 timer høy

$ 0.01534
$ 0.01534$ 0.01534

$ 0.018
$ 0.018$ 0.018

$ 0.38797672184701637
$ 0.38797672184701637$ 0.38797672184701637

$ 0.000026129375144809
$ 0.000026129375144809$ 0.000026129375144809

+0.06%

+0.25%

-10.20%

-10.20%

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) sanntidsprisen er $ 0.01551. I løpet av de siste 24 timene har GAMEVIRTUAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01534 og et toppnivå på $ 0.018, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAMEVIRTUAL er $ 0.38797672184701637, mens den rekordlave prisen er $ 0.000026129375144809.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAMEVIRTUAL endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, +0.25% over 24 timer og -10.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Markedsinformasjon

No.3715

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.34K
$ 56.34K$ 56.34K

$ 15.51M
$ 15.51M$ 15.51M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på GAME by Virtuals er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.34K. Den sirkulerende forsyningen på GAMEVIRTUAL er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.51M.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene GAME by Virtuals for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000387+0.25%
30 dager$ -0.01192-43.46%
60 dager$ -0.02873-64.95%
90 dager$ -0.02642-63.01%
GAME by Virtuals Prisendring i dag

I dag registrerte GAMEVIRTUAL en endring på $ +0.0000387 (+0.25%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GAME by Virtuals 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01192 (-43.46%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GAME by Virtuals 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GAMEVIRTUAL en endring på $ -0.02873 (-64.95%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GAME by Virtuals 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.02642-63.01% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)?

Sjekk ut GAME by Virtuals Prishistorikk-siden nå.

Hva er GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits.

GAME by Virtuals er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GAME by Virtuals investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GAMEVIRTUAL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om GAME by Virtuals på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GAME by Virtuals kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GAME by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GAME by Virtuals.

Sjekk GAME by Virtualsprisprognosen nå!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GAMEVIRTUAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Leter du etter hvordan du kjøperGAME by Virtuals? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GAME by Virtuals på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GAMEVIRTUAL til lokale valutaer

1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til VND
408.14565
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til AUD
A$0.0234201
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til GBP
0.0114774
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til EUR
0.0131835
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til USD
$0.01551
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til MYR
RM0.065142
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til TRY
0.6416487
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til JPY
¥2.27997
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til ARS
ARS$22.8760092
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til RUB
1.295085
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til INR
1.3661208
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til IDR
Rp258.4998966
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til KRW
21.6618864
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til PHP
0.8851557
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til EGP
￡E.0.7469616
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til BRL
R$0.0825132
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til CAD
C$0.0212487
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til BDT
1.8881874
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til NGN
23.1837276
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til COP
$60.5859375
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til ZAR
R.0.2690985
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til UAH
0.6408732
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til TZS
T.Sh.38.3909724
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til VES
Bs2.52813
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til CLP
$14.81205
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til PKR
Rs4.4023584
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til KZT
8.3972691
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til THB
฿0.4938384
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til TWD
NT$0.4688673
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til AED
د.إ0.0569217
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til CHF
Fr0.0122529
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til HKD
HK$0.1205127
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til AMD
֏5.935677
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til MAD
.د.م0.1399002
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til MXN
$0.2850738
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til SAR
ريال0.0581625
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til ETB
Br2.2267707
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til KES
KSh2.0035818
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til JOD
د.أ0.01099659
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til PLN
0.0561462
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til RON
лв0.0668481
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til SEK
kr0.145794
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til BGN
лв0.0257466
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til HUF
Ft5.1544383
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til CZK
0.3204366
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til KWD
د.ك0.00473055
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til ILS
0.0516483
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til BOB
Bs0.1071741
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til AZN
0.026367
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til TJS
SM0.1451736
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til GEL
0.041877
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til AOA
Kz14.1384507
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til BHD
.د.ب0.00584727
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til BMD
$0.01551
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til DKK
kr0.0984885
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til HNL
L0.4065171
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til MUR
0.7032234
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til NAD
$0.2690985
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til NOK
kr0.1541694
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til NZD
$0.026367
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til PAB
B/.0.01551
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til PGK
K0.0648318
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til QAR
ر.ق0.0563013
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til RSD
дин.1.546347
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til UZS
soʻm191.4813417
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til ALL
L1.2789546
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til ANG
ƒ0.0277629
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til AWG
ƒ0.027918
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til BBD
$0.03102
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til BAM
KM0.0257466
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til BIF
Fr46.29735
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til BND
$0.0198528
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til BSD
$0.01551
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til JMD
$2.4879591
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til KHR
62.2890906
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til KMF
Fr6.48318
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til LAK
337.1739063
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til LKR
Rs4.6914648
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til MDL
L0.255915
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til MGA
Ar68.6281827
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til MOP
P0.1242351
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til MVR
0.237303
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til MWK
MK26.9270661
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til MZN
MT0.991089
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til NPR
Rs2.1856692
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til PYG
110.77242
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til RWF
Fr22.47399
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til SBD
$0.127182
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til SCR
0.2360622
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til SRD
$0.5907759
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til SVC
$0.1357125
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til SZL
L0.2690985
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til TMT
m0.054285
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til TND
د.ت0.0451341
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til TTD
$0.1050027
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til UGX
Sh54.40908
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til XAF
Fr8.65458
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til XCD
$0.041877
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til XOF
Fr8.65458
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til XPF
Fr1.56651
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til BWP
P0.2065932
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til BZD
$0.0311751
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til CVE
$1.4545278
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til DJF
Fr2.76078
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til DOP
$0.9619302
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til DZD
د.ج2.0097858
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til FJD
$0.0348975
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til GNF
Fr134.85945
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til GTQ
Q0.1188066
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til GYD
$3.2460879
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) til ISK
kr1.87671

GAME by Virtuals Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GAME by Virtuals, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell GAME by Virtuals nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om GAME by Virtuals

Hvor mye er GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) verdt i dag?
Live GAMEVIRTUAL prisen i USD er 0.01551 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GAMEVIRTUAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GAMEVIRTUAL til USD er $ 0.01551. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GAME by Virtuals?
Markedsverdien for GAMEVIRTUAL er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GAMEVIRTUAL?
Den sirkulerende forsyningen av GAMEVIRTUAL er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGAMEVIRTUAL ?
GAMEVIRTUAL oppnådde en ATH-pris på 0.38797672184701637 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GAMEVIRTUAL?
GAMEVIRTUAL så en ATL-pris på 0.000026129375144809 USD.
Hva er handelsvolumet til GAMEVIRTUAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GAMEVIRTUAL er $ 56.34K USD.
Vil GAMEVIRTUAL gå høyere i år?
GAMEVIRTUAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GAMEVIRTUAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:21:00 (UTC+8)

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

GAMEVIRTUAL-til-USD-kalkulator

Beløp

GAMEVIRTUAL
GAMEVIRTUAL
USD
USD

1 GAMEVIRTUAL = 0.01551 USD

Handle GAMEVIRTUAL

GAMEVIRTUALUSDT
$0.0155
$0.0155$0.0155
+0.19%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker