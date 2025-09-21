GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)-prisforutsigelse (USD)

Få GAME by Virtuals prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GAMEVIRTUAL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på GAME by Virtuals % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.01479 $0.01479 $0.01479 -2.76% USD Faktisk Prediksjon GAME by Virtuals-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan GAME by Virtuals potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01479 i 2025. GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan GAME by Virtuals potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.015529 i 2026. GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GAMEVIRTUAL for 2027 $ 0.016305 med en 10.25% vekstrate. GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GAMEVIRTUAL for 2028 $ 0.017121 med en 15.76% vekstrate. GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GAMEVIRTUAL for 2029 $ 0.017977 med en 21.55% vekstrate. GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GAMEVIRTUAL for 2030 $ 0.018876 med en 27.63% vekstrate. GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på GAME by Virtuals potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.030747. GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på GAME by Virtuals potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.050084. År Pris Vekst 2025 $ 0.01479 0.00%

Gjeldende GAME by Virtuals prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.01479$ 0.01479 $ 0.01479 Prisendring (24 t) -2.76% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 58.55K$ 58.55K $ 58.55K Volum (24 timer) -- Den siste GAMEVIRTUAL-prisen er $ 0.01479. Den har en 24-timers endring på -2.76%, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.55K. Videre har GAMEVIRTUAL en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se GAMEVIRTUAL livepris

GAME by Virtuals Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for GAME by Virtuals direktepris, er gjeldende pris for GAME by Virtuals 0.01479USD. Den sirkulerende forsyningen av GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) er 0.00 GAMEVIRTUAL , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.00051 $ 0.01571 $ 0.01476

7 dager -0.16% $ -0.002820 $ 0.018 $ 0.01441

30 dager -0.32% $ -0.00727 $ 0.027 $ 0.01402 24-timers ytelse De siste 24 timene har GAME by Virtuals vist en prisbevegelse på $-0.00051 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har GAME by Virtuals handlet på en topp på $0.018 og en bunn på $0.01441 . Det så en prisendring på -0.16% . Denne nylige trenden viser potensialet til GAMEVIRTUAL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har GAME by Virtuals opplevd en -0.32% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.00727 av dens verdi. Dette indikerer at GAMEVIRTUAL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette GAME by Virtuals prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full GAMEVIRTUAL prishistorikk

Hvordan fungerer GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) prisforutsigelsesmodul? GAME by Virtuals-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GAMEVIRTUAL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for GAME by Virtuals det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GAMEVIRTUAL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til GAME by Virtuals. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GAMEVIRTUAL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GAMEVIRTUAL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til GAME by Virtuals.

Hvorfor er GAMEVIRTUAL-prisforutsigelse viktig?

GAMEVIRTUAL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GAMEVIRTUAL nå? I følge dine forutsigelser vil GAMEVIRTUAL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GAMEVIRTUAL neste måned? I følge GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GAMEVIRTUAL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GAMEVIRTUAL koste i 2026? Prisen på 1 GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) i dag er $0.01479 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GAMEVIRTUAL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GAMEVIRTUAL i 2027? GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GAMEVIRTUAL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GAMEVIRTUAL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GAMEVIRTUAL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GAMEVIRTUAL koste i 2030? Prisen på 1 GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) i dag er $0.01479 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GAMEVIRTUAL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GAMEVIRTUAL i 2040? GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GAMEVIRTUAL innen 2040.